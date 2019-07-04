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Владимир Путин: Россия тратит на оборону 48 млрд долларов, а США более 700. Какая здесь может быть гонка вооружений?

04 июля 2019, 08:09  •  85 • В России

Накануне визита в Италию Владимир Путин дал интервью итальянской газете «Коррьере делла Сера». «КП» приводит наиболее интересные фрагменты разговора.

РОССИЯ НЕ ВИНОВАТА В ГОНКЕ ВООРУЖЕНИЙ

- Мы находимся в преддверии новой гонки вооружений с непредсказуемым исходом, в какой доле ваша страна несёт ответственность за подобное развитие?

- Ни в какой! Развал системы международной безопасности начался с одностороннего выхода США из Договора по противоракетной обороне. А это был – краеугольный камень всей системы контроля над вооружениями. Сравните, сколько тратит на оборону Россия – порядка 48 миллиардов долларов, и военный бюджет США, составляющий более 700 миллиардов долларов. Какая здесь в реальности может быть гонка вооружений? Мы не собираемся в неё втягиваться. Но и свою безопасность – обязаны обеспечить. Именно поэтому были вынуждены пойти на разработку новейшего вооружения и техники – отвечая на наращивание военных расходов и явно деструктивные действия США.

Красноречивый пример здесь – ситуация с Договором о РСМД. Мы неоднократно предлагали США предметно разобраться с имеющимися по этому документу вопросами, но натолкнулись на отказ. В итоге – американцы фактически разрушают ещё один важный договорной режим.

ОБВИНЕНИЯ ВО ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ - АБСУРД

- Много говорилось о случаях вмешательства базирующихся в вашей стране хакеров во время предвыборной кампании, которая предшествовала выборам в Европарламент. Что бы вы ответили на это?

- Пиком абсурда стало обвинение России во вмешательстве в американские выборы. Чем всё это закончилось – хорошо известно – «пшиком». И понятны выводы комиссии Мюллера об отсутствии такого сговора – «наскрести» фактов – не удалось, потому что их просто не было в природе. Но вот что интересно: санкции, которые были введены против нашей страны под предлогом этих обвинений – до сих пор действуют.

В этом же ряду – поднятая шумиха о российском вмешательстве и в избирательные процессы в Евросоюзе. Их настойчиво распространяли накануне выборов в Европарламент. Похоже, европейцам заранее пытались «подсказать», что именно «зловредное российское вмешательство» стало причиной низких показателей отдельных политических сил на выборах. Да и основная цель их авторов осталась прежней – продолжать «демонизировать» Россию в глазах рядовых европейцев.

Подчеркну: мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела как стран-членов Евросоюза, так и других государств мира. В этом – наше принципиальное отличие от США и ряда их союзников, которые, к примеру, поддержали государственный переворот на Украине в феврале 2014 года.

ОТТЕПЕЛЬ ЗАВИСИТ ОТ ЗЕЛЕНСКОГО

- С избранием Зеленского на пост президента Украины многие ожидали оттепели в отношениях с Москвой с тем, чтобы прийти к быстрому урегулированию конфликта на Донбассе и налаживанию конструктивного диалога. Возможно ли это?

- Да, возможно, если Зеленский начнёт выполнять свои предвыборные обещания. В том числе – вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе, перестанет называть их сепаратистами. Если украинские власти будут выполнять Минские соглашения, а не игнорировать их.

Насильственная украинизация, запреты на использование родного для миллионов граждан Украины русского языка, включая преподавание на нём в вузах и школах, разгул неонацизма, гражданский конфликт на юго-востоке страны, попытки прежних властей разрушить хрупкий межконфессиональный мир – это лишь малая часть неприглядного «багажа», с которым придётся разбираться новому президенту. Поэтому повторю: граждане Украины ждут от Зеленского и его команды не деклараций, а реальных действий, скорейших перемен к лучшему. И, конечно, киевские власти должны наконец-то понять, что общим интересам отвечает не конфронтация между Россией и Украиной, а развитие прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания. Мы к этому готовы.

ВПЕРЕДИ ЕЩЕ 5 ЛЕТ РАБОТЫ

- Задумываетесь ли вы о России после Путина с 2024 года? Вы намерены уйти из политики или, как считают многие, останетесь в другом качестве?

- Об этом пока рано говорить. Впереди ещё пять лет напряжённой работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы. Поверьте, сейчас мне есть чем заняться, в том качестве, в котором нахожусь.

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