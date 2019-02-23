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Владимир Путин: Россия – миролюбивое государство, но мы понимаем, что в мире много угроз

23 февраля 2019, 01:54  •  71 • В России

Выступая в Кремле на торжественном вечере в честь Дня защитника Отечества, Владимир Путин поставил знак равенства между героями прошлого - далекого и очень далекого - и героями нынешними.

- Мы гордимся подвигами воинов, громивших врага и на Чудском озере, и под Полтавой, и в Бородинском сражении, и, конечно, в грандиозных битвах Великой Отечественной войны, - заявил президент, поздравляя военнослужащих с праздником. - Их самоотверженность, сила духа, непреклонность перед врагом – вечный пример священной преданности Отечеству. Сегодняшнее поколение солдат, матросов, офицеров так же достойно, на совесть служит России.

Говоря о сегодняшней армии, глава государства подчеркнул, что ее задача не угрожать кому-то, а защищать свою страну.

- Россия – миролюбивое государство, но мы хорошо понимаем, что современный мир сложен и противоречив, что в нём ещё немало пока не разрешённых конфликтов и угроз, - сказал Путин. - Поэтому обеспечение безопасности страны, наших граждан остаётся для нас безусловным приоритетом.

Президент особо поблагодарил тех, кто освобождает Сирию от террористов, и пообещал и дальше укреплять оборонный потенциал.

- Наши перспективные образцы вооружений не имеют аналогов в мире и ещё долго иметь не будут, - напомнил Путин. - Это результат системных мер государства, огромной напряжённой работы учёных, конструкторов оборонной промышленности. Их уникальные достижения – основа для успешного развития армии и флота на десятилетия вперёд, а значит – и безопасности, мира для России, для нашего успешного, динамичного развития.

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