Владимир Путин: Россия - страна-цивилизация, которая сберегла уникальность и единство живущих в ней народов. И мы этим гордимся!

В этом году дискуссионный клуб «Валдай» изменил свой формат — впервые в Сочи для участия в главном пленарном заседании приехали сразу четыре действующих лидера. Благодаря этому на сцене в Красной поляне в белых креслах расположились четыре президента и король, что само по себе звучало как название романа Дюма.

Из-за этого еще до начала пленарного заседания Владимиру Путину пришлось серьезно потрудиться. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Филиппин Родриго Дутерте и король Иордании Абдалла II прилетели в Россию с рабочим визитом, и с каждым из них нужно было провести переговоры. Поэтому в зале «Гранат» отеля «Поляна 1389» в Красной Поляне только успевали менять флаги, делегации шли одна за другой.

И только после этого началось главное действие, которое было посвящено роли Востока в современном мире.

- То, что мы привыкли называть мировым порядком, закончилось, упорядоченной системы норм, правил, форм поведения больше не будет, мир вступает в эпоху, которую можно назвать международной анархией – вольницей, когда каждый действует по своему усмотрению, - объяснил выбор модератор дискуссии, политолог Федор Лукьянов. - Баланс возможен только в том случае, если будут учтены интересы всех участников международного процесса, и в первую очередь как раз-таки Востока.

Владимир Путин и король Иордании Абдалла IIФото: REUTERS

- Сегодня Азия на всём громадном протяжении возвращает себе естественное место в мировых делах, сомасштабное её великому наследию, - согласился с ним Путин. - Мудро использовав плоды глобализации, технологической революции и войдя в число экономических лидеров, государства Азии стремятся играть более значимую роль и в мировой политике.

Он не обошел стороной и вопрос о новом миропорядке, в котором Восток должен играть большую роль.

- Без системности мирового порядка не обойтись, но нужна и гибкость и нелинейность, - подчеркнул он. - Необходимо действовать сообща, переступая через стереотипы и геополитические шаблоны. Только так можно эффективно разрешать задачи на глобальном и региональном, да и национальном уровне.

В качестве примера президент привел российскую операцию в Сирии.

- Далеко не все верили в то, что это может закончиться как-то позитивно. Наоборот, весьма скептически относились к этому, а многие задавали вопросы, зачем это нужно, спрашивали, есть ли у нас понимание, в какое осиное гнездо мы полезли, - напомнил Путин. - Мы нанесли поражение уже практически побеждавшему на территории Сирии террористическому интернационалу. За несколько лет большая часть сирийской территории освобождена от террористов, уровень насилия кардинально снизился. Нам удалось наладить тесные рабочие контакты с Ираном, Турцией, Израилем, Саудовской Аравией, Иорданией, другими странами Ближнего Востока и с Соединенными Штатами. Согласитесь, такой сложный дипломатический расклад из очень разных государств, с очень разными эмоциями по отношению друг к другу ещё несколько лет назад трудно было себе даже представить. Но нам это удалось.

Президент России заявил, что сирийское урегулирование может стать своего рода моделью разрешения региональных кризисов, в том числе и кризиса на Корейском полуострове. Бережное отношение к традициям и культуре друг друга должны помочь наладить отношения на таком огромном пространстве Востока, и здесь, как заметил Путин, у России тоже можно поучиться.

- Россия - страна-цивилизация, которая органично впитала многие традиции и культуры, сберегла их своеобразие, уникальность и при этом сохранила, что очень важно, единство живущих в ней народов. Мы этой гармонией самобытности и общности судьбы народов России очень гордимся и очень дорожим, - сказал Путин.

Кроме того, Путина спросили, зачем на российском телевидении выставляют Украину в неприглядном виде?

- Мы не должны выставлять нашего соседа, братский народ в невыгодном свете, - согласился Путин. - Речь может идти о политике действующих властей, но никак не о народе. Значит, чего-то не хватает в наших программах. Теперь о политике украинских властей в урегулировании на юго-востоке Украине. Запрос на урегулирование очевидный, я думаю, за счет этого Зеленский и выиграл так убедительный. Если у него хватит мужества довести дело до конца, он утвердится как сильный политик. Сможет ли он это сделать — я не знаю. Он должен выполнять свои предвыборные обещания.

Лидеры других стран в своих выступлениях говорили о собственных проблемах, но почти все были едины в одном.

- Главный фактор того, что Россия с честью вышла из тяжелейших испытаний, это фактор Владимира Путина, - заявил Ильхам Алиев.

- Россия - великое государство! Никто не сможет отрицать, что в современном мире без конструктивного участия России ни одна глобальная или региональная проблема решаться не может. В этом глобальная заслуга Владимира Путина, - вторил ему Касым-Жомарт Токаев.

Путин выступает на пленарном заседании дискуссионного клуба Валдай .Президент РФ Владимир Путин подводит промежуточные итоги обсуждения темы Востока на пленарном заседании дискуссионного клуба Валдай в Сочи. (c) Ruptly

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