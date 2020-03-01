Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин возложил в Пскове цветы к памятнику воинам 6-й парашютно-десантной роты
МИД России прокомментировал задержание в Турции сотрудников Sputnik
U.S. News & World Report: вернуть Плахотнюка в Молдову для борьбы с Россией
"С - смекалочка": США и "Талибан"* подписали мирное соглашен...
Главная / В России

Владимир Путин: Резервов России хватит для выполнения социальных обязательств даже при ухудшении ситуации в мировой экономике

01 марта 2020, 15:54  •  83 • В России

Перед началом поездки в Псков Владимир Путин собрал на совещание в терминале аэропорта Внуково-2 членов правительства и глав российских нефтяных компаний.

- Мы с вами хорошо знаем, что глобальные финансовые и сырьевые рынки очень чувствительно реагируют на события планетарного масштаба, - президент начал с главного воздействующего сейчас на рынки фактора - коронавируса. - Судя по всему, мы являемся свидетелями того, что происходит с этим так называемым коронавирусом именно в таком глобальном масштабе. И мы уже неоднократно отмечали – в России делается всё необходимое по борьбе с этим опасным заболеванием, приняты соответствующие меры. Надеюсь, что они будут эффективными. Ситуация в целом под контролем.

Но основной удар вирус наносит даже не по здоровью человечества, а по экономике планеты.

- Что касается непосредственно экономического влияния вспышки коронавируса, здесь нам нужно посмотреть особо, как реагировать на то, что в этом смысле происходит, - продолжил президент. - Поэтому я хотел сегодня с вами собраться, с руководителями наших ведущих нефтегазовых компаний, посоветоваться, как мы будем реагировать. Негативные последствия уже дают о себе знать, затрагивают всю систему мирохозяйственных связей, практически все государства, учитывая сегодняшнюю высочайшую взаимозависимость и взаимосвязанность экономик.

Глава государства напомнил, что в Китае индексы деловой активности опустились ниже минимальных значений глобального кризиса 2008 года, а мировые фондовые индексы снизились более чем на десять процентов.

- В этом плане прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года, - подчеркнул он. - Закономерно, что на фоне проблем ведущих экономик мира, общего падения спроса нефтяные котировки марки Brent к концу текущей недели опустились к отметке в 50 долларов за баррель. В начале года они находились на отметке 70 долларов за баррель.

Президент подчеркнул, что важно быть готовыми к самым разным сценариям. Хотя для российского бюджета текущий уровень цен на нефть является приемлемым.

- В рамках нашей макроэкономической политики в этом году мы взяли за базовый уровень стоимость нефти Brent в 42,4 доллара за баррель, - сказал Путин. - Более того, наши накопленные резервы, в том числе Фонд национального благосостояния, достаточны для того, чтобы обеспечить стабильную ситуацию, исполнение всех бюджетных и социальных обязательств даже при возможном ухудшении ситуации в глобальной экономике. 563 миллиарда долларов у нас международные резервы Банка России и 124 миллиарда долларов – это 7,87 триллиона рублей – Фонд национального благосостояния.

Важнейшей в сложившейся ситуации становится координация с другими странами-экспортерами нефти.

- На следующей неделе состоится встреча в формате ОПЕК+ в Вене. И этот механизм, который мы создали вместе с другими ведущими нефтедобывающими странами, уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент в обеспечении долгосрочной стабильности на глобальных энергетических рынках, - сказал Путин. - Я уже сказал, что хотел с вами встретиться, чтобы посоветоваться, послушать ваше мнение по поводу того, как нам нужно определить дальнейшие шаги по балансировке глобального рынка углеводородов.

Путин о последствиях коронавируса для экономики.Негативные последствия для мировой экономки от вспышки коронавируса уже дают о себе знать. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с участием представителей кабмина и нефтяных компаний в Москве в воскресенье

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
29 февраля 2020, 13:54
Возвращение русского языка в школы поддержали 73% украинцев
01 марта 2020, 10:54
Ввоз лекарств, льготы для самозанятых и «Доступный интернет»: как изменится жизнь россиян в марте
29 февраля 2020, 17:09
Десять лет они все ходят и ходят, качают «кровавый режим»
29 февраля 2020, 08:54
Корабельный гиперзвук: как продвигаются испытания ракеты «Циркон»
01 марта 2020, 12:39
Эксперт: Кто хотел оформить украинские загранпаспорта на Донбассе и в Крыму - давно сделали это
29 февраля 2020, 13:54
Юбилей Победы Украина праздновать не будет
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 февраля 2020, 01:54
Малахову и "наследникам" на заметку: Путин оценил передачу "Пусть говорят"
27 февраля 2020, 01:54
"И Крым был бы, и Донбасс": Украинец вышел из себя после упоминания о русском языке
27 февраля 2020, 14:54
Лукашенко был так зол, что наплевал на протокол: Китай дал "ценные указания" Минску, заявил Безпалько
26 февраля 2020, 06:24
ЗРПК «Панцирь-С1»: туляки вышли за пределы реальности
29 февраля 2020, 15:39
Война точно будет. Победителя определит Россия
23 февраля 2020, 19:54
"Соросята" занялись геноцидом: Экс-депутат Рады вынес приговор пенсиям украинцев
28 февраля 2020, 03:54
Даже без мата: Сатановский литературно ответил главе Госдепа США на призыв "прекратить оккупацию" Крыма
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.