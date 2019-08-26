Владимир Путин: Реальные доходы людей растут медленно, и это не может не беспокоить

Владимир Путин регулярно собирает совещание с людьми, курирующими в правительстве и администрации президента экономический блок, чтобы сверить курс, которым развивается ситуация в стране. В этот понедельник за столом в кабинете президента находились глава администрации Антон Вайно, помощник президента Андрей Белоусов, вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

- Мы в этом составе обсудим сегодня ключевые факторы, влияющие на развитие экономики и ситуацию в реальном секторе, - открыл совещание Путин. - По оценке за первое полугодие ВВП России вырос на 0,7 процента, а промышленный рост за семь месяцев составил 2,6 процента, в том числе в обрабатывающих отраслях – два процента. Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным.

Отдельный важный фактор, влияющий и на экономику в целом и на жизнь людей, это инфляция, которая в начале года росла выше запланированных темпов.

- Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5 процента в годовом выражении, - похвалил Путин экономистов и тут же добавил ложку дегтя. - Но даже на этом фоне и с учётом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойство. Хотел бы услышать, какие конкретные шаги вы предлагаете предпринять для повышения доходов граждан и в целом, как я уже сказал, придания более устойчивой динамики роста самой экономике.