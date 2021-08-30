Президент Владимир Путин рассказал о личной защите от коронавируса, оценив собственный уровень антител к COVID-19.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей рассказал о показателях антител к коронавирусу после прививки. По словам президента, пока количество антител хорошее.

О своих показателях Путин сказал в ответ на отчёт губернатора. Руденя отметил, что темпы вакцинации от коронавируса в области поддерживаются хорошие. А представители местных властей уже привиты по второму разу:

У меня держатся все эти показатели хорошо, - сказал Путин о своём уровне защиты от коронавируса.

Напомним, первым компонентом вакцины "Спутник V" Владимир Путин привился 23 марта. О выборе вакцины президент рассказал спустя несколько месяцев.