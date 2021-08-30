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Владимир Путин рассказал о личной защите от коронавируса
30 августа 2021, 16:10 • 33 • Политика
Президент Владимир Путин рассказал о личной защите от коронавируса, оценив собственный уровень антител к COVID-19.
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей рассказал о показателях антител к коронавирусу после прививки. По словам президента, пока количество антител хорошее.
О своих показателях Путин сказал в ответ на отчёт губернатора. Руденя отметил, что темпы вакцинации от коронавируса в области поддерживаются хорошие. А представители местных властей уже привиты по второму разу:
Напомним, первым компонентом вакцины "Спутник V" Владимир Путин привился 23 марта. О выборе вакцины президент рассказал спустя несколько месяцев.
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