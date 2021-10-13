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Владимир Путин: "Просто удивительно! Просто прикрывают свои ошибки!"
13 октября 2021, 15:45 • 117 • Политика
Президент России Владимир Путин эмоционально высказался о попытках чиновников в Европе переложить вину на нашу страну за газовый кризис. "Просто удивительно! Просто прикрывают свои ошибки!" - сказал президент.
В ходе пленарного заседания "Российская энергетическая неделя" президент России Владимир Путин говорил о том, что европейские чиновники сегодня просто прикрывают свои ошибки в свете газового кризиса, выдвигая обвинения в адрес Москвы.
Как известно, цены на газ в Европе значительно выросли. Рекорд привёл к газовому кризису, а ряд стран и вовсе объявили, что этой зимой придётся замерзать. Чего только стоят обучающие видео для европейских пенсионеров о том, как можно согреть себя с помощью фольги, свечей и близких друзей.
Владимир Путин указал, что европейские чиновники просто-напросто "понадеялись на спотовые поставки газа, на невидимую руку рынка". А в результате в условиях ажиотажного спроса ещё сильнее подстегнули рост цен:
К слову, дефицит газа в Европе возник ещё и из-за торможения проекта "Северный поток - 2". Даже после сдачи газопровода его какое-то время не принимали в эксплуатацию. Хотя это было выгодно, в первую очередь, Европе.
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