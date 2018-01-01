Владимир Путин: "Пусть в новом году в жизни каждого произойдут перемены к лучшему"

- Хочу поблагодарить всех за веру в себя и в нашу страну, за труд и его результаты. Пусть доверие и взаимопонимание всегда сопутствуют нам, - сказал Владимир Путин, завершая традиционное Новогоднее поздравление президента. - Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь. Мы вместе и в наших общих повседневных делах. Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений.

В этом году обращение президента не было похоже на подведение итогов. Скорее, это было напутствие-пожелание всем, кто собрался за семейным столом.

- Мы отмечаем этот праздник, как было в детстве: с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен, - сказал глава государства. - И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведённую с ними, если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты, поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости

Отдельно президент обратился и к тем, кто в эту ночь выполняет служебный долг.

- Мои особые поздравления всем, кто сейчас работает, выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит в больницах, ведёт самолеты и поезда. - заявил Путин. - Где бы мы ни находились: за семейным столом, в весёлой компании, на праздничных улицах, - нас объединяет приподнятое новогоднее настроение, а современные технологии позволяют разделить наши чувства с дорогими людьми, которые могут находиться за сотни, тысячи километров.

В этом году обращение президента не было похоже на подведение итогов. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Но главное пожелания президента России — неизменно, потому что это то, что желают друг другу в Новый год все люди нашей страны.

- Пусть в новом году в жизни каждого человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему, чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас, - пожелал Путин перед самым боем курантов. - Успехов и благополучия, мира и процветания нашей великой России - нашей любимой и единственной. Будьте счастливы! С праздником вас - с новым, 2018 годом!