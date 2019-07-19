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Владимир Путин проводит совещание о ликвидации последствий наводнения в Иркутской области: прямая онлайн-трансляция
19 июля 2019, 12:09 • 38 • В России
В городе Братске Иркутской области началось совещание президента России Владимира Путина с членами регионального правительства, руководителями ведомств и муниципалитетов. Темой обсуждения стала ликвидация последствия наводнения, в результате которого погибли не менее 25 человек.
Путин проводит совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.
Сайт kp.ru писал, что от паводка пострадали свыше 100 населенных пунктов. На местах продолжаются работы по откачке воды, восстановлении энергоснабжения и расчистке дорог.
Ожидается, в рамках визита в Иркутскую область Владимир Путин осмотрит подтопленные районы и пункты долговременного размещения граждан, оставшихся без жилья.
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