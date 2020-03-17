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Владимир Путин проведет совещание с правительством: прямая онлайн-трансляция
17 марта 2020, 14:00 • 60 • В России
Президент России Владимир Путин 17 марта проведет совещание с правительством о развитии рынка жилья, а также выступит на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России по итогам её работы за 2019 год. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Уточняется, что на совещании с членами кабинета министров выступят с докладом вице-премьер Марат Хуснуллин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
На совещании обсудят и другие актуальные вопросы.
Путин проводит совещание с членами правительства.
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