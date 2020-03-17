Владимир Путин проведет совещание с правительством: прямая онлайн-трансляция

Президент России Владимир Путин 17 марта проведет совещание с правительством о развитии рынка жилья, а также выступит на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России по итогам её работы за 2019 год. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что на совещании с членами кабинета министров выступят с докладом вице-премьер Марат Хуснуллин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

На совещании обсудят и другие актуальные вопросы.