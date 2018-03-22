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Владимир Путин призовет граждан России к единству

22 марта 2018, 14:54  •  35 • Политика
Победивший на выборах президент поднимет также тему о технологическом рывке.
В пятницу 23 марта по российскому телевидению будет показано обращение победившего на выборах президента Владимира Путина. Как сообщается, обращение уже записано.
В своем обращении к гражданам Путин поблагодарит их за участие в голосовании на выборах президента. Кроме того, глава государства призовет граждан к единству.
Поднимет Путин и тему о технологическом рывке, которую упоминал уже на встрече со своими доверенными лицами в январе и в послании Федеральному собранию.
"Нужно принять давно назревшие, непростые, но крайне необходимые решения. Отсечь всё, что тормозит наше движение, мешает людям раскрыться в полную силу и реализовать себя", - заявил тогда президент. По его словам, если это не будет сделано, "не будет будущего ни у нас, ни у наших детей, ни у нашей страны".
Об этом сообщает телеканал "Дождь" с ссылкой на свои источники.

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