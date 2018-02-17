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Владимир Путин признался, что с теплотой вспоминает свою alma mater

17 февраля 2018, 17:09  •  119 • Политика
Президент России приветствовал участников встречи выпускников Санкт-Петербургского государственного университета.
Участникам встречи выпускников СПбГУ "Реюнион-2018" приветственное послание направил президент России Владимир Путин, тоже выпускник Санкт-Петербургского госуниверситета, сообщили в Кремле.
Путин отметил, что все выпускники альма-матер с теплотой вспоминают годы учебы в ней. Он также отметил, что глубоко признателен "нашим преподавателям за их большой, по-настоящему подвижнический труд и бесценный вклад в профессиональное становление своих питомцев".
По словам президента, встречи выпускников помогают укреплять деловые связи, а также идеалы студенческого братства.
Владимир Путин - выпускник юридического факультета Ленинградского госуниверситета (ЛГУ) им. А.А. Жданова (ныне - СПбГУ). Он окончил университет в 1975 году на кафедре международного права.

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