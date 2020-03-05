Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
История о голландском десанте на Донбасс подогрела интерес к суду по делу MH17
"В полной мере выбить деньги с Египта": Авиаэксперт Антипов дал совет ...
"Не теряйте панику и не поддавайтесь самообладанию": Все рванули в пол...
Игорь Панарин: Мировая политика Коронавирус: Солсбери и доллар
Главная / В России

Владимир Путин: Пришли молодые ребята и сделали «Пересвет». Мы реально на самом высоком уровне находимся

05 марта 2020, 10:00  •  98 • В России

Владимир Путин дал интервью агентству ТАСС о развитии отечественной науки и поддержке молодых талантов. «КП» приводит наиболее интересные фрагменты разговора.

РЕБЯТА ИЗ ИНСТИТУТА СОЗДАЛИ «ИСКАНДЕР»

- Он, с одной стороны, «Теслу» запускает, а Рогозин «лифт» собирается строить на Луну.

- «Лифт» на Луну? И что? Я вам другие могу примеры привести: пришла группа молодых людей из института. Просто одна группа целиком пришла в институт в один наш и сделали «Искандер». Молодые люди пришли из института и через несколько лет сделали «Искандер», одно из наших современных видов вооружений, которым мы гордимся, лучшее в мире. Пришли молодые ребята и сделали «Пересвет». Это вот просто примеры из «оборонки». Но это они сделали.

- Ну пусть они сделают легковой автомобиль, как «Тесла».

- Ну вот Прохоров сказал, что он сделает. Пока не получилось у него. Он же обещал, показывал мне, я даже на нём прокатился, но не получается у него пока. У нас в высокотехнологичной сфере, в атомной промышленности мы реально работаем очень хорошо. Мы реально обогнали всех, мы больше всех делаем в мире атомных блоков для электростанций. Это никакое не оружие, ничего. Это высокие технологии. Очень активно развиваются. Если посмотреть на боевую технику, на ту же авиацию — мы реально на самом высоком уровне находимся. И в «гражданке» будем дальше продолжать делать. Уже у нас появляются свои собственные фармацевтические продукты очень хорошие и так далее. Всё постепенно, но нарастает.

- Я имел в виду немножко другое, когда сказал про Маска. То есть он не то чтобы кумир, но некий пример для подражания. Кого мы можем предложить в качестве альтернативы?

- У нас Касперский есть. Я думаю, что в своей области ничем не хуже. Он один из лидеров, безусловно. Если бы не прижимали, искусственно не сдерживали конкуренцию, то было бы ещё лучше. Это просто то, что в голову приходит прямо сейчас, с лёту.

«ЛИДЕРЫ РОССИИ» - ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНТРУМЕНТ

- Как вы относитесь к тому, что по одному из соцопросов половина молодых людей хочет уехать из страны?

- Соцопросы тоже разные бывают, и целевые группы тоже бывают разные. Кто-то хочет уехать, кто-то хочет вернуться. Я уже говорил, что таких становится всё больше и больше. Чтобы у людей было желание реализовываться в своей собственной стране, государство, конечно, должно делать для этого всё больше и больше, и мы будем этим заниматься. Я считаю, что количество хороших специалистов, которые остаются в стране, становится всё больше и больше, а то, что наши специалисты находят себя на мировом рынке труда, говорит о том, что у нас хорошая высшая школа.

- «Лидеры России» — конкурс оправдывает ваши ожидания?

- Да, конечно. Вообще замечательные ребята. У нас же не только этот конкурс «Лидеры России». «Россия — страна возможностей», там целый набор инструментов, и мне кажется, что он очень эффективно работает.

- А что критерием является — количество назначенцев, которые занимают посты на госслужбе, либо качество предложений?

- У нас ведь нет ни одного конкурса из того, что я назвал, который является конкурсом на какое-то место, на какую-то должность. Мы просто даём людям возможность потом повысить свои знания, компетенции, но а параллельно, когда с ними, с этими людьми, работают представители либо крупных компаний, либо министерств и ведомств, они в этой среде сразу присматривают для себя работников. И действительно, там уже, знаете, и министры появились, и замминистра, и даже губернаторы, заместители губернатора. Это очень хороший социальный лифт.

Я СИДЕЛ, ДУМАЛ И ПРИДУМАЛ «СИРИУС»

- «Сириус» — тоже это такой новый опыт. Я имею в виду центр «Сириус».

- Это немножко другое, но это всё-таки способ работы с талантливыми детьми. Когда я принимал решение создать «Сириус», мне просто... знаете, как это возникло? Олимпийские объекты в Имеретинской долине. Сразу пошли предложения что-то разобрать, куда-то перевезти. Но разобрать, перевезти — это примерно столько же, сколько новое построить. Лучше в другом месте, в конце концов я решил в другом месте построить новое. А как использовать то, что есть? И сначала мне в голову пришла простая, примитивная вещь — использовать для детского спорта. А потом я подумал: а почему только для спорта? У нас ведь есть, ещё с Советского Союза досталась нам, система специальной подготовки: физико-математические школы, потом биологические школы, потом музыкальные училища при консерваториях, балетные училища. То, чем мы гордимся. Ну и, конечно, спорт — это фигурное катание, такие наши виды спорта престижные, где у нас хорошие компетенции, мы добивались успехов, хоккей. Вот я придумал это объединить.

- То есть идея была ваша изначально?

- Да, да, я придумал это. И один из коллег, которых приглашали туда, он сказал одному из, так сказать, коллег тоже: ничего у него не получится. На вопрос почему он говорит: всё начнётся с того, что ваши хоккеисты набьют морду математикам. Ничего подобного там не происходит. Потому что ребята, даже здоровые мальчишки, которые спортом занимаются, они с уважением относятся к тем своим сверстникам, которые добиваются заметных успехов в своих отраслях, они знают, что это требует больших усилий и таланта. Вот «Сириус»… это я, кстати, и название-то придумал сам. Сидел-сидел, думал, как назвать, потом вспомнил, что самая яркая звезда на небосклоне — это Сириус. Там самые яркие ребята собираются, вот поэтому и так предложил назвать. Вот это название прижилось.

- Попробовали не прижилось бы! Путин сказал!

- Ну всё бывает, нет. Здесь мы используем ту систему отбора талантливых ребятишек, которая была создана ещё в Советском Союзе. Вот эти физико-математические школы, биология, музыкальные школы и так далее. И берём оттуда, отбираем в этот «Сириус» на 21 день и каждый 21 день прокатываем там ребятишек. И отбираем из них тех, кто имеет наибольшие перспективы, наилучшие перспективы. Это очень хорошая идея получилась. Причём знаете, что интересно и что мне особенно нравится? Скажем, спортсмены общаются с математиками, а математики, может быть, в первый раз лично идут посмотреть, как хоккей там или балет функционирует, приобщаются к физической культуре. Очень здорово получилось, мне очень нравится. Теперь там следующий вопрос — там нужно современный университет создать. Мы создали там уже научный кластер из лабораторий таких вот приоритетных направлений. Несколько, четыре, по-моему. И потом здесь же будем создавать технопарк, с тем чтобы у нас была школа, университет, научная лаборатория и реализация в технопарке. Закольцуем это всё.

20 вопросов Владимиру Путину. Часть 9. О поддержке талантливой молодежи..

Полная расшифровка разговора.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



98
Источник
Похожие новости
04 марта 2020, 20:00
Новым премьером Украины стал «серый кардинал» известного олигарха
05 марта 2020, 01:30
«Нет ни у кого в мире»: как новейшая радиолокационная станция усилит возможности российских роботов и БПЛА
04 марта 2020, 21:00
Беспилотная агрессия
04 марта 2020, 21:00
«Разбомбленные Россией» больницы в Сирии целы
05 марта 2020, 00:30
«Ничего критического»: Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
04 марта 2020, 16:00
Владимир Путин: ФСБ докладывает, что провокационные вбросы по коронавирусу организованы из-за границы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 марта 2020, 15:35
Военкор Поддубный назвал "самое важное сообщение последних суток". Турции пора бояться?
04 марта 2020, 04:35
Украинская разработка не уберегла танки Турции от полного уничтожения
01 марта 2020, 07:39
Правила въезда в Россию для украинцев ужесточены
01 марта 2020, 04:39
США жгут новыми ракетами русские танки. Жгут и промахиваются - Defense News
04 марта 2020, 09:35
"300 спартанцев". По Эрдогану ударила Греция
29 февраля 2020, 02:39
Турция погибнет, а Россия наберётся сил: Греческие старцы предсказали мировую войну
28 февраля 2020, 13:39
Турки нанесли новое поражение русским, отобрав ключевой город Идлиба
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.