Владимир Путин принял в Кремле 14 детей, их мам и пап

С утра в четверг, 25 июля, представительский кабинет Президента России в Кремле, примерно на полчаса, превратился в детскую - даже игровую! - комнату.

В гости к Владимиру Путину приехали сразу... 14 ребятишек, самому младшему ребенку - полтора годика. Юные граждане пришли вместе со своими мамами и папами - президент принимал пять семей, пострадавших от паводка в Иркутской области - Амировых, Вотинцевых, Есперовых, Лысенко и Сафроновых.

До детских песенок, правда, дело не дошло, но Владимир Путин одной девочке в нарядном платьице, которая вышла на середину кабинета, предложил: «Ну, пожалуйста - станцуй!» Но девочка почему-то танцевать не стала.

Здесь же находился и «дядя Виталий» - так президент назвал вице-премьера Мутко. «Если какие еще вопросы у вас остались - вот, к нему», - сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле с членами семей, пострадавших от наводнения в Иркутской области. Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В общем, обстановка в представительском была простой, домашней, разговор - непринужденным.

- Завтра предлагаю вам, если хотите, если будет интересно, слетать в Петербург, - предложил Владимир Владимирович. - Абсолютно мальчишкам будет интересно, приглашаю вас на военно-морской парад. Это такое красивое, яркое зрелище, я думаю, что всем понравится.

Папы, которые были на встрече, заулыбались и закивали...

Военно-морской парад в Санкт-Петербурге состоится в воскресенье - в День Военно-морского флота.

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