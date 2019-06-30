|
Владимир Путин прилетел в пострадавшую от наводнения Иркутскую область
30 июня 2019, 00:09 • 57 • В России
Президент России Владимир Путин прилетел в Братск, чтобы провести совещание по ситуации с наводнением в Иркутской области. Напомним, из-за сильного паводка страдают сразу четыре района Приангарья: Нижнеудинский, Тулунский, Тайшетский и Чунский. Там подтоплены четыре тысячи жилых домов, многие из которых смыло потоком воды.
- В зале международных вылетов Владимир Путин проведет совещание с с полпредом Президента России в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло, начальником ГУ МЧС России по Иркутской области Валентином Нелюбовым и губернатором Приангарья Сергеем Левченко, а также с мэрами пострадавших от наводенния районов, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
Фото: Николай ТЕКАЛОВ
Подпишитесь на нас
Загрузка...
57
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 июня 2019, 16:09
|
28 июня 2019, 23:54
|
24 июня 2019, 02:54
|
23 июня 2019, 10:24
|
26 июня 2019, 03:39
|
23 июня 2019, 00:54
|
28 июня 2019, 01:09