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Владимир Путин прилетел в пострадавшую от наводнения Иркутскую область

30 июня 2019, 00:09  •  57 • В России

Президент России Владимир Путин прилетел в Братск, чтобы провести совещание по ситуации с наводнением в Иркутской области. Напомним, из-за сильного паводка страдают сразу четыре района Приангарья: Нижнеудинский, Тулунский, Тайшетский и Чунский. Там подтоплены четыре тысячи жилых домов, многие из которых смыло потоком воды.

- В зале международных вылетов Владимир Путин проведет совещание с с полпредом Президента России в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло, начальником ГУ МЧС России по Иркутской области Валентином Нелюбовым и губернатором Приангарья Сергеем Левченко, а также с мэрами пострадавших от наводенния районов, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото: Николай ТЕКАЛОВ

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