Владимир Путин прибыл в Осаку на саммит "большой двадцатки"

У трапа самолета президента Путина встречали российский посол в Японии, парламентский заместитель министра иностранных дел Японии и мэр Осаки.

Из аэропорта Владимир Путин отправился в международный выставочный центр "Интэкс Осака", где будут проходить все мероприятия саммита.

График двух дней, которые будет проходить саммит G20, у российского лидера плотно расписан. Помимо четырех рабочих заседания "большой двадцатки", пройдет встреча лидеров стран БРИКС.

Кроме того, в графике есть девять встреч с иностранными коллегами, каждая из них – от получаса и больше. Расширенные переговоры будут проведены с хозяином G20, премьером Японии Синдзо Абэ. Кроме того, пройдет встреча с президентом США Дональдом Трампом, на которую предусмотрено полтора часа.