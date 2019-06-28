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Владимир Путин прибыл в Осаку на саммит "большой двадцатки"

28 июня 2019, 07:39  •  174 • Политика
Российский лидер прибыл в японскую Осаку на саммит группы "Большой двадцатки", который начнется в пятницу, 28 июня. Борт №1 приземлился в международном аэропорту "Кансай".
У трапа самолета президента Путина встречали российский посол в Японии, парламентский заместитель министра иностранных дел Японии и мэр Осаки.
Из аэропорта Владимир Путин отправился в международный выставочный центр "Интэкс Осака", где будут проходить все мероприятия саммита.
График двух дней, которые будет проходить саммит G20, у российского лидера плотно расписан. Помимо четырех рабочих заседания "большой двадцатки", пройдет встреча лидеров стран БРИКС.
Кроме того, в графике есть девять встреч с иностранными коллегами, каждая из них – от получаса и больше. Расширенные переговоры будут проведены с хозяином G20, премьером Японии Синдзо Абэ. Кроме того, пройдет встреча с президентом США Дональдом Трампом, на которую предусмотрено полтора часа.
Владимир Путин прилетел в Осаку на G20 pic.twitter.com/5AE5VqEOoL
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 июня 2019 г.

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