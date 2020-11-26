Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крымский таран корабля ВМС США попал на видео: Русские выполнили угрозу
Американский солдат рассказал, как хотел проучить "русских недоносков"...
Госсекретарь Байдена заявил о главной ошибке США и немедленно оскорбил Путина
Десятки тысяч украинских силовиков перешли на сторону России – генпрокуратура
Главная / Политика

Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Саров

26 ноября 2020, 20:45  •  128 • Политика
Президент России Владимир Путин в четверг, 26 ноября, прибыл с рабочим визитом в город Саров Нижегородской области. В планах главы государства посетить Российский федеральный ядерный центр — ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), являющийся одним из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса страны.
Также российский лидер в ходе визита ознакомится с цифровыми продуктами госкорпорации «Росатом» и встретится с губернатором региона Глебом Никитиным.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков незадолго до поездки уточнял, что в Сарове Путин побывает на лазерном полигоне Российского федерального ядерного центра, а также ознакомится с презентацией проекта «Большой Саров». Кроме того, будучи в городе, глава государства планирует заслушать доклад главы «Росатома» о ситуации в Усолье-Сибирском Иркутской области, где с 2018 года действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ, произошедшей на закрывшемся в 2005 году «Усольехимпроме».
Накануне стало известно, что Путин отложил рабочую поездку в Саров из-за нелетной погоды. Ранее в этот день Песков заявил о возвращении Путина к более активному графику работы. Чаще посещать регионы главе государства позволяют принимаемые защитные меры и наработки в плане обеспечения эпидемиологической безопасности.
О том, что Путин посетит Нижегородскую область, Песков рассказал 25 ноября.
Путин посещал Саров в 2014 году, тогда он встретился с сотрудниками Российского федерального ядерного центра. В первый раз президент был в Сарове в 2003 году, во второй посетил город в 2012 году. Тогда он, в частности, посетил НИИ экспериментальной физики, а также Саровский монастырь.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



128
Источник
Похожие новости
26 ноября 2020, 16:10
Распевая песни Высоцкого, бросились в атаку: Русские за 25 минут трижды унизили США
26 ноября 2020, 00:35
Россия на пороге научного прорыва в космосе
26 ноября 2020, 07:00
Скабеева продолжает троллить оскорбившего Россию Гордона: "Реально псих Дима" счастлив..."
26 ноября 2020, 03:20
Госсекретарь Байдена будет мстить России за дедушку? Блинкен публично припомнил гонения
26 ноября 2020, 10:40
Кравчук устроил истерику на переговорах по Донбассу
26 ноября 2020, 10:40
Есть дела поважнее: ликующий после победы Байдена Киев жестко осадили
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 ноября 2020, 18:50
Спецгруппа "Медведи" прибыла в Донбасс убивать русских
20 ноября 2020, 09:50
Трамп победит благодаря "красной папочке": Хазин за сутки до заявления сделал решающий прогноз
20 ноября 2020, 00:40
"Украина проиграла главное": Эксперт определил судьбу газохранилищ Незалежной
25 ноября 2020, 04:25
Госсекретарь Байдена заявил о главной ошибке США и немедленно оскорбил Путина
26 ноября 2020, 00:35
Россия на пороге научного прорыва в космосе
22 ноября 2020, 16:50
Джо, не спеши! Трамп выступил с сенсационным заявлением
24 ноября 2020, 05:30
"Жёстко кинули Путина... обманули": Признание экс-главы офиса Зеленского обрушило все договорённости
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.