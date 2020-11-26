Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Саров

Президент России Владимир Путин в четверг, 26 ноября, прибыл с рабочим визитом в город Саров Нижегородской области. В планах главы государства посетить Российский федеральный ядерный центр — ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), являющийся одним из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса страны.

Также российский лидер в ходе визита ознакомится с цифровыми продуктами госкорпорации «Росатом» и встретится с губернатором региона Глебом Никитиным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков незадолго до поездки уточнял, что в Сарове Путин побывает на лазерном полигоне Российского федерального ядерного центра, а также ознакомится с презентацией проекта «Большой Саров». Кроме того, будучи в городе, глава государства планирует заслушать доклад главы «Росатома» о ситуации в Усолье-Сибирском Иркутской области, где с 2018 года действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ, произошедшей на закрывшемся в 2005 году «Усольехимпроме».

Накануне стало известно, что Путин отложил рабочую поездку в Саров из-за нелетной погоды. Ранее в этот день Песков заявил о возвращении Путина к более активному графику работы. Чаще посещать регионы главе государства позволяют принимаемые защитные меры и наработки в плане обеспечения эпидемиологической безопасности.

О том, что Путин посетит Нижегородскую область, Песков рассказал 25 ноября.

Путин посещал Саров в 2014 году, тогда он встретился с сотрудниками Российского федерального ядерного центра. В первый раз президент был в Сарове в 2003 году, во второй посетил город в 2012 году. Тогда он, в частности, посетил НИИ экспериментальной физики, а также Саровский монастырь.