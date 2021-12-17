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Владимир Путин предложил миру спастись от "омикрона" вместе с Россией

17 декабря 2021, 15:50  •  131 • Политика
Владимир Путин высказался об эффективности "Спутника V" в борьбе против "омикрона" и предложил миру вместе с Россией спастись от нового штамма.
Президент России Владимир Путин высказался о борьбе с новым штаммом коронавируса "омикрон" и действии наших вакцин. Путин уверен, что "Спутник V" работает лучше, чем зарубежные аналоги. Окончательное заключение по этому вопросу специалисты дадут в ближайшее время, добавил президент России:
"Спутник V" наш работает хорошо и, пожалуй, даже эффективней по борьбе с "омикроном", чем другие применяемые вакцины,
- заявил Владимир Путин.
Поскольку "Спутник V" лучше справляется с "омикроном", Россия готова поделиться своими запасами с соседями для бустерной вакцинации, чтобы справиться с очередной волной пандемии коронавируса. В том числе получить вакцину могут европейские страны, подчеркнул президент.
Что до опасности штамма, пока нам неясно, к каким последствиям может привести заболевание. Поэтому следует быть особенно внимательными и продолжить вакцинацию.

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