|
Владимир Путин празднует Рождество в Санкт-Петербурге
07 января 2019, 01:39 • 50 • В России
Одна из традиций, которую Владимир Путин неуклонно соблюдает уже много лет, - посещать в Рождество храм вне пределов столицы. В разные годы президент встречал праздник в Якутии, Сочи, Тверской и Воронежской областях, Санкт-Петербурге и Великом Новгороде, но практически всегда выбор храма связан и с его личной историей.
В прошлом году он приехал Рождество на торжественную службу в церковь Святых и Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге, где больше ста лет назад крестился его отец, а до этого - в храм Покрова Богородицы в селе Тургиново Тверской области, где крестили его маму.
Путин стоит литургию вместе с прихожанами храма.
В этом году президент вновь выбрал для рождественского богослужения свой родной город. Праздник Владимир Путин встречает в Спасо-Преображенском соборе в Петербурге, где в 1952 году его крестили. Видеторансляцию из храма смотрите на нашем сайте.
Путин на Рождественской службе.Президент встречает Рождество в Петербурге
Подпишитесь на нас
50
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
31 декабря 2018, 08:39
|
01 января 2019, 17:09
|
05 января 2019, 02:24
|
03 января 2019, 19:40
|
02 января 2019, 12:39
|
05 января 2019, 02:24
|
01 января 2019, 04:09