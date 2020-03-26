Владимир Путин: Правительство должно слышать предпринимателей напрямую

- ...Рад вас видеть, - с порога сказал Владимир Владимирович - кстати, в основном к нему на встречу собрались молодые бизнесмены. - Мы, правда, немножко нарушаем заведенный порядок или тот порядок, который мы пытаемся завести, работать дистанционно. Но вопросы важные, мы уже не стали отменять ту встречу, которую запланировали ранее.

Кстати, как удалось выяснить - это почти двухчасовое совещание, действительно, планировалась загодя, но - повестку пришлось поменять.

- Я не буду характеризовать всю обстановку, - продолжил глава государства, - потому что вы все люди грамотные, смотрите интернет и федеральные СМИ и видите, что происходит у нас в стране, за границей. У нас две проблемы: обрушился фактически рынок нефти, за ним и других энергоресурсов, и вот ещё этот вирус прилетел. Поэтому мы должны будем, не будем, а должны работать сразу по нескольким направлениям.

Совещание транслировали по ТВ в прямом эфире, поэтому Путин ещё раз повторил слова, которые прозвучали в его обращении накануне:

- Ещё раз хочу повторить: важнейшая задача – сохранение жизни и здоровья граждан. Это очевидно...

Затем президент перешёл к повестке:

- ... но очевидно также и то, что если экономика будет «ложиться», то тогда не будет ресурсов для того, чтобы решать эту важнейшую задачу.

В жизни, как обычно, все очень взаимосвязано.

И тут президент решил «развернуть» несколько уже озвученных положений:

Путин: о продлении моратория на проверки малого бизнеса.

- Вы, наверняка, видели вчерашнее моё заявление, знаете о тех решениях, которые ещё до этого были приняты на уровне Правительства Российской Федерации, пакет довольно солидный. Весь он настроен на то, чтобы поддержать бизнес вообще и особенно поддержать малый и средний бизнес. Мы прекрасно понимаем, отдаём себе отчёт в том, что малый и средний бизнес находятся, может быть, в самом сложном положении, имея в виду все сопровождающие вот эти два негативных явления моменты в экономике.

Передавая слово предпринимателям, Путин заметил::

- Не буду здесь долго растекаться в монологах. Думаю, нам лучше начать диалог. Цель нашей встречи только в одном. Правительство находится в постоянном контакте с представителями различных организаций, бизнес-структур, бизнес-объединений. Мы понимаем, что происходит. Но цель сегодняшней встречи – послушать вас напрямую, послушать и ваши предложения, идеи, оценки того, что происходит. А мы постараемся – и я, и мои коллеги, здесь присутствующие из Правительства – постараемся соответствующим образом на это отреагировать. Во всяком случае, вы можете быть уверены в том, что всё, что вы скажете, будет услышано. Это сто процентов.

А когда, собственно, началась дискуссия (а разговор шёл именно в таком - свободном стиле) - Путин добавил несколько важных комментариев:

- Правительство России плотно общается с предпринимателями и находится в постоянном контакте с бизнесом... Такой постоянный контакт важен из-за непростой ситуации в экономике России. При этом правительство должно иметь ввиду, что важно слышать предпринимателей напрямую...

Некоторые новые решения Путин озвучивал прямо во время совещания - в прямом эфире. Например, в качестве одной из мер поддержки малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавируса президент предложил снизить размер страховых взносов с 30% до 15 % ...