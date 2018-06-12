Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лавров пообщался с Климкиным тет-а-тет на полях "нормандской четверки"
Экологическая катастрофа в Донбассе: Сотни тонн химических отходов могут оказать...
Равнодушие власти выдавливает с Украины атомщиков
МИД РФ: результат от новых санкций США будет нулевой
Главная / В России

Владимир Путин: Позвольте предложить тост за нашу прекрасную Родину

12 июня 2018, 18:09  •  63 • В России

Торжественный прием в честь Дня России каждый год собирает на Ивановской площади Кремля более тысячи приглашенных и проходит, как хороший футбольный матч, в любую погоду. В этом году ему не помешали ни дождь, ни ветер.

- Мы чествуем сегодня свою родную страну, и нас объединяют самые светлые, самые тёплые чувства к России, - обратился к собравшимся Владимир Путин. - Для нас Россия, Родина – гораздо больше, чем место, где мы родились, где живём. Мы сердцем чувствуем неразрывную связь с нашей историей, с духовными ценностями и нравственными устоями. И эта невидимая, но прочная нить соединяет все поколения.

За спиной президента по традиции стояли лауреаты государственной премии, только что получившие свои награды в Георгиевском зале.

- Мы хорошо знаем, как богата Россия умными, талантливыми, смелыми людьми, - продолжил Путин. - Яркое подтверждение этому – работы наших лауреатов. Путь, пройденный нашей страной, показывает: мы умеем творить и созидать, умеем мечтать, не успокаиваться на достигнутом, быть сильными и вместе добиваться поставленных целей. Позвольте предложить тост за нашу прекрасную Родину, за благополучие всех граждан нашей страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

63
Источник
Похожие новости
11 июня 2018, 19:24
Минобороны: Боевики в Сирии готовят имитацию химической атаки, чтобы дать повод США для нового удара
10 июня 2018, 14:09
Путин — о встрече с Трампом: Как только — так сразу!
12 июня 2018, 13:09
Более десяти погибших: поисково-спасательная операция на месте столкновения катамарана и баржи в Волгограде завершена

12 июня 2018, 18:09
Экологическая катастрофа в Донбассе: Сотни тонн химических отходов могут оказаться в главной реке региона
12 июня 2018, 18:09
Владимир Путин: Когда есть такие люди, наше будущее надёжно обеспечено. Всё будет хорошо!
12 июня 2018, 18:09
Владимир Путин: Позвольте предложить тост за нашу прекрасную Родину
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
09 июня 2018, 18:39
В Донецке отреагировали на слова Владимира Путина о Донбассе на "Прямой линии"
08 июня 2018, 11:39
На Украине заявили о перехвате российского корабля в Чёрном море
06 июня 2018, 04:24
Новак прокомментировал действия Украины по взысканию $2,6 млрд с «Газпрома»
08 июня 2018, 08:39
От презрения до ненависти. От комедиантов до паразитов
09 июня 2018, 10:40
Принуждение Киева к миру: возможные рамки операции очерчены Путиным
09 июня 2018, 04:09
Военный эксперт: «С-400 – не существует, Армату никто не видел» (Руслан Осташко)
10 июня 2018, 06:09
Зажрались вы тут, в России!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.