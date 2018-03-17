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Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР
17 марта 2018, 09:24 • 47 • Политика
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя Китайской Народной Республики. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля.
"Это решение Всекитайского собрания народных представителей стало еще одним свидетельством вашего высокого авторитета, признания ваших заслуг в обеспечении динамичного социально-экономического развития страны, в защите ее интересов на международной арене", - приводит пресс-служба слова российского лидера.
Путин отметил беспрецедентно высокий уровень отношений между Россией и Китаем, во многом достигнутый благодаря усилиям председателя КНР.
Российский лидер передал Си Цзиньпину, что будет рад новым встречам, а также выразил уверенность в дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя государствами.
Си Цзиньпин был переизбран на должность председателя КНР единогласно депутатами первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва.
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