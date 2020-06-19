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Владимир Путин поставил диагноз экономике России

19 июня 2020, 21:00  •  14 • Политика
Владимир Путин объявил о постепенном восстановлении экономики России. Таким образом, президент поставил диагноз экономике страны.
В ходе совещания президент России Владимир Путин отметил усилия российских производств, подчеркнув, что экономика страны начала восстанавливаться, сообщает телеканал "360". Речь идёт о восстановлении после выхода из режима ограничений.
Как подчеркнул Владимир Путин, есть целый ряд предприятий, которые не останавливали работу и в дни пандемии. В то же время они смогли мобилизоваться, наращивая поставки всего самого нужного в стране. Таким образом, удалось снабдить людей и лекарствами, и продуктами, и средствами индивидуальной защиты.
"Наращивали поставки всего необходимого, чтобы наши врачи, медсёстры могли спасать больных и сами были защищены", - сказал Путин, поставив тем самым диагноз российской экономике на этот момент.
Отметим, в пятницу, 19 июня, Владимир Путин проводит совещание с представителями разных отраслей экономики России, столкнувшимися с проблемами в период коронакризиса.

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