Владимир Путин после голосования ограничился одной фразой

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Глава государства сделал короткое заявление после того, как проголосовал на выборах.

Владимир Путин сегодня ранним утром проголосовал на выборах президента России. Сделал он это ранним утром, первым из всех кандидатов, несмотря на информацию, что глава государства намерен голосовать после 14:00 мск.

После того как Путин исполнил свой гражданский долг, он сделал короткое заявление.

"Я уверен, - заметил действующий президент России, - в правильности программы, которую предлагаю для страны".