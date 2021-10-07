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Владимир Путин. Послание Табаки

07 октября 2021, 02:15  •  101 • Политика
В день рождения президента России Владимира Путина вспоминаем цитаты, лучше прочих описывающие события как внутри России, так и в мире, где немало "подвывающих мелких Табаки".
Сегодня, 7 октября, президент России Владимир Путин отмечает свой 69-ый день рождения. Праздник праздником, а работу никто не отменял.
"Никто не сомневается, что по крайней мере вечером он как-то отметит с родными и близкими. Так бывает чаще всего", - ранее сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
За минувший год одной из самых ярких высказываний Путина прозвучало во время традиционного послания Федеральному Собранию. В середине апреля президент напомнил, что Россия хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, но "в реальной жизни" происходит иначе. Некоторые государства соревнуются в "новом виде спорта", устраивая недружественные акции в отношении Москвы.
"Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга, подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена", - произнёс тогда Владимир Путин.
В той же речи было сказано о красной черте, которую будет определять Россия.
"Я просто вынужден это сказать. У нас хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и в своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения. Но надеюсь, что никому не придёт в голову перейти в отношении России так называемую красную черту, а где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами".
Резко высказался глава государства и об организаторах провокаций в отношении России, коих было немало.
"Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели".
Важные акценты были сделаны президентом в ходе прямой линии, которая состоялась в июне.
"Я не считаю, что украинский народ – недружественный нам народ. Я уже много раз говорил об этом, могу повторить ещё раз: я считаю, что украинцы и русские – это вообще один народ".
Владимир Путин оценил угрозу мировой войны из-за инцидента с британским эсминцем:
"Даже если бы мы потопили этот корабль, всё равно трудно было бы представить, что мир встал бы на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делает, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны".
Тогда же президент высказался и о соцсетях, что вызвало широкий общественный резонанс:
"Мы никого не собираемся блокировать. Собираемся работать с ними. Но есть проблемы, которые заключаются в том, что они нас посылают подальше, когда не выполняют наши требования и российские законы".

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