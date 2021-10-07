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Владимир Путин. Послание Табаки
07 октября 2021, 02:15 • 101 • Политика
В день рождения президента России Владимира Путина вспоминаем цитаты, лучше прочих описывающие события как внутри России, так и в мире, где немало "подвывающих мелких Табаки".
Сегодня, 7 октября, президент России Владимир Путин отмечает свой 69-ый день рождения. Праздник праздником, а работу никто не отменял.
"Никто не сомневается, что по крайней мере вечером он как-то отметит с родными и близкими. Так бывает чаще всего", - ранее сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
За минувший год одной из самых ярких высказываний Путина прозвучало во время традиционного послания Федеральному Собранию. В середине апреля президент напомнил, что Россия хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, но "в реальной жизни" происходит иначе. Некоторые государства соревнуются в "новом виде спорта", устраивая недружественные акции в отношении Москвы.
В той же речи было сказано о красной черте, которую будет определять Россия.
"Я просто вынужден это сказать. У нас хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и в своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения. Но надеюсь, что никому не придёт в голову перейти в отношении России так называемую красную черту, а где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами".
Резко высказался глава государства и об организаторах провокаций в отношении России, коих было немало.
Важные акценты были сделаны президентом в ходе прямой линии, которая состоялась в июне.
"Я не считаю, что украинский народ – недружественный нам народ. Я уже много раз говорил об этом, могу повторить ещё раз: я считаю, что украинцы и русские – это вообще один народ".
Владимир Путин оценил угрозу мировой войны из-за инцидента с британским эсминцем:
Тогда же президент высказался и о соцсетях, что вызвало широкий общественный резонанс:
"Мы никого не собираемся блокировать. Собираемся работать с ними. Но есть проблемы, которые заключаются в том, что они нас посылают подальше, когда не выполняют наши требования и российские законы".
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