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Владимир Путин пошутил о вмешательстве в выборы в США в 2020 году: Обязательно будем это делать. Только не говорите там никому

02 октября 2019, 19:09  •  140 • В России

Где бы Владимиру Путину ни попался модератор публичной дискуссии из США, все они ведут себя одинаково. Каждый уверен, что его долг — вырвать из президента России признание во вмешательстве в выборы в Штатах. Призванный вести диалог на форуме «Российская энергетическая неделя» журналист телеканала NBC Кейр Симмонс шел к своей цели кратчайшей дорогой. И даже там, где вроде бы речь шла об энергетике и ситуации вокруг нее, раз за разом всплывали Соединенные Штаты Америки.

- Разведслужбы США уверены, что за атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоит Иран, - заявил модератор, заговорив о колебаниях цен на энергоносители.

- Разведывательные службы США обслуживают внешнюю политику этой страны, но они пока не представили никаких доказательств, - отрезал Путин. - Я лично разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии, они стремятся получить неопровержимые доказательства по поводу причастности той или иной страны к этим событиям, но пока никто никаких доказательств не представил. Давайте руководствоваться не эмоциями, а фактами.

Тут же последовал вопрос о близости президентов России и США.

- Мы оказались вовлеченными во внутриполитические дрязги США еще до того, как познакомились с президентом Трампом, - развел руками Путин. - У нас не было никогда никакой близости, ее нет и сейчас. У нас есть хорошие деловые, на мой взгляд, достаточно устойчивые доверительные отношения. Мы видим, что происходит в самих Штатах - уже используются любые поводы для атаки на Трампа. Теперь это Украина и связанные с ней разборки в плане отношений с Украиной и президентом Зеленским. Мы здесь при чем? Это лишний раз подтверждает, что мы вообще здесь с первого шага были ни при чем. Просто искали поводы для атак на вновь избранного президента.

У НАС СВОИМ ПРОБЛЕМ ХВАТАЕТ

Не сумев ничего добиться по теме выборов прошедших, Симмонс перешел к выборам предстоящим.

- Россия пытается осуществлять вмешательство в выборы в США, запланированным на 2020 год?

- По секрету вам скажу: да, обязательно будем это делать, - приложив руку ко рту, прошептал ему Путин. - Чтобы окончательно развеселить вас так, как следует. Только не говорите там никому.

- Вы хотите сказать, что Россия не занимается вмешательством? - осознал вдруг модератор.

- У нас своих проблем хватает, - ответил президент. - Перед нами стоят колоссальные задачи в сфере экономики, социальной политики. Что нам вмешиваться в выборы в каких-то странах? Зачем нам это нужно? Это не соответствует ни нашим интересам, ни принципам, ни практике российской внешней политики. Какие там выборы будут, нас совсем не интересует, мы будем работать с любым президентом, которого изберет американский народ. Будет Трамп, значит, будем работать с ним, если нет, то нет. Мы не совершили ни одного деструктивного шага в отношении с США, просто ни одного. Если вы другого мнения, тогда скажите, только скажите это обоснованно, с какими-то доказательствами.

ГРЕТЕ НИКТО НИЧЕГО НЕ ОБЪЯСНИЛ

Практически все мировые политики поддержали выступление в ООН 16-летней шведской школьницы Греты Тунберг, заявившей о недостаточности предпринимаемых мер по борьбе с загрязнением атмосферы. Но Путин, когда его спросили о Грете, не стал уходить в политкорректную тину.

- Я, может, вас разочарую, но я не разделяю общих восторгов по поводу выступления Греты Тунберг, - сказал он. - То, что молодые люди - подростки - обращают внимание на острые проблемы сегодняшнего дня, в том числе на проблемы экологии, это правильно и очень хорошо, их, безусловно, нужно поддержать. Но, когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения. Особенно плохо, если на этом еще кто-то пытается зарабатывать. Никто Грете не объяснил, что современный мир сложен и многообразен, быстро развивается, и люди в Африке либо во многих азиатских странах хотят жить на таком же уровне достатка, как и в Швеции. А как это сделать? Заставить их использовать сегодня энергию Солнца, которой в Африке достаточно. Кто-нибудь объяснил, чего это стоит? Я уверен, что Грета - добрая девочка и искренняя. Но взрослые должны сделать все, чтобы не заводить подростков и детей в какие-то крайние ситуации, должны оградить их от излишних эмоций, которые могут разрушать личность.

ЖИЗНЬ ПРИУЧИЛА, ЧТО ЛЮБОЙ РАЗГОВОР МОГУТ ОПУБЛИКОВАТЬ

Путина спросили — не боится ли России санкций за «Северный поток-2»?

- Это не политический, а сугубо экономический проект. США всегда были против нашего энергетического сотрудничества с Европой, - подчеркнул президент. - Еще в 60-е во время проекта «Трубы в обмен на газ» США пытались его сорвать. При строительстве первой нитки «Северного потока» было все то же самое. США мобилизовали все силы в Европе, но мы сделали это, и все счастливы.

Пока только Дания не выдала разрешение на прокладку труб через ее территориальные воды.

- Дания - маленькая страна, она подвергается сильному давлению, - подчеркнул Путин. - Это от нее зависит, сможет ли она проявить свою независимость и показать, что она обладает суверенитетом, или нет. Если нет, есть другие маршруты. Это будет дороже и немножко нас отодвинет, но проект, я думаю, будет реализован. Договор о прокачке газа через Украину должен был экономически выгоден, он может быть продлен еще на год.

- Вы бы хотели, чтобы протокол вашего разговора с Трампом был опубликован?

- Я ведь не всю жизнь работаю в том качестве, в котором сегодня нахожусь, - посмеялся Путин. - Прежняя моя жизнь приучила меня к тому, что любой мой разговор может быть опубликован, и я всегда исхожу из этого. Когда в Вашингтоне пытались раскрутить скандал по поводу встречи в Хельсинки, мы сразу заявили, что не против, там нет ничего, что компрометировало бы Трампа. Они не захотели этого делать, насколько я понимаю, из принципиальных соображений.

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