Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что творится в Белоруссии: Почему раньше Батька во всем винил Запад, а теперь - ...
Русские украинцы подвинули украинских националистов на улицах Киева
Мы случайно: Американцы в Сирии чуть не доигрались, угрожая российскому БТР
"Прикиньте? Пацаны на волосок были": Прокуратуре Украины запретили зад...
Главная / В России

Владимир Путин посетит главный храм Вооруженных сил России 22 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляция

22 июня 2020, 09:25  •  71 • В России

Президент России Владимир Путин в понедельник, 22 июня, посетит главный храм Вооруженных сил России – собор Воскресения Христова в Кубинке.

Молебен в храме молебен в День памяти и скорби проведёт Патриарх Кирилл.

Ранее планы президента посетить храм подтвердил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

- Такое посещение есть в его рабочих планах, - отметил пресс-секретарь Путина без уточнения даты.

Владимир Путин в Главном соборе Вооруженных сил России.

Также о поездке президента в храм Минобороны заявил председатель Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

- В День памяти и скорби Владимир Путин планирует посмотреть храм. Там будет молебен, заупокойная лития, которую возглавит патриарх Кирилл, - уточнил он.

Ранее сайт KP.ru публиковал лучшие кадры главного храма Вооруженных сил России в парке "Патриот". Его строительство было посвящено 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, и возвели гео на средства из добровольных пожертвований.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



71
Источник
Похожие новости
21 июня 2020, 18:25
Что творится в Белоруссии: Почему раньше Батька во всем винил Запад, а теперь - Восток
21 июня 2020, 00:55
«До окончания режима самоизоляции в регионе»: работающим пенсионерам продлят больничные
21 июня 2020, 21:55
Спустя шесть дней после нападения: скончался открывший стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте
21 июня 2020, 10:25
Путин присвоил пятерым врачам звания Героев Труда
21 июня 2020, 14:25
Путин не исключил, что может пойти на новый президентский срок
21 июня 2020, 18:55
«Если это возникнет в Конституции»: Путин допустил выдвижение на новый президентский срок
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июня 2020, 19:00
Госпереворот и смещение Авакова: ЦРУ развернуло на Украине мощную кампанию - СМИ
16 июня 2020, 17:00
Два железнодорожных состава с танками и броневиками проследовали Запорожье и движутся к Луганску и Донецку
19 июня 2020, 06:00
Должный ответ на поставки Киеву ПТРК FGM-148. Комплексы «Свирь» смогут купировать грядущее наступление ВСУ на Донбассе
21 июня 2020, 04:00
Русские украинцы подвинули украинских националистов на улицах Киева
19 июня 2020, 05:00
Американец уже не тот, или Почему "перехват" русских "перехватили" в Сети
20 июня 2020, 02:00
Схватка чеченцев и североафриканцев в Дижоне
19 июня 2020, 07:00
Путин раскрыл, кого считает предателями
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.