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Владимир Путин посетит Бразилию с рабочим визитом
16 февраля 2022, 18:35 • 88 • Политика
Болсонару пригласил Путина посетить Бразилию. Президент России согласился.
Президент Жаир Болсонару пригласил президента России Владимира Путина посетить Бразилию. Владимир Путин ответил согласием. Даты новой встречи будут определены дополнительно - идёт процесс согласования.
На сайте Кремля уже опубликовано заявление двух лидеров. В тексте сообщения говорится, что бразильский лидер поблагодарил Владимира Путина за гостеприимство и предложил нанести ответный визит:
О других тезисах, озвученных в ходе встречи, мы писали ранее.
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