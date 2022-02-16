Владимир Путин посетит Бразилию с рабочим визитом

Болсонару пригласил Путина посетить Бразилию. Президент России согласился.

Президент Жаир Болсонару пригласил президента России Владимира Путина посетить Бразилию. Владимир Путин ответил согласием. Даты новой встречи будут определены дополнительно - идёт процесс согласования.

На сайте Кремля уже опубликовано заявление двух лидеров. В тексте сообщения говорится, что бразильский лидер поблагодарил Владимира Путина за гостеприимство и предложил нанести ответный визит:

Даты визита будут согласованы по дипломатическим каналам, - резюмирует пресс-служба Кремля.

О других тезисах, озвученных в ходе встречи, мы писали ранее.