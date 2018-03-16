Владимир Путин пообещал ужесточить наказание за нападения на врачей

- Вы в медицинском центре, где люди находятся между жизнью и смертью, - встретили журналистов в питерском Национальном медицинском исследовательском центре им. Алмазова, но все было не так трагично, как показалось на первый взгляд. - Поэтому курить здесь нельзя. Кто хочет курить, идите за шлагбаум. Хотя туда вам тоже нельзя.

Владимир Путин курить в медцентре не собирался, поэтому его сразу повели ни больше, ни меньше в операционную. Там 64-летнему мужчине инновационным способом удаляли холестериновые бляшки из кровеносных сосудов на ногах.

- Аналогов такой гибридной операционной в России нет, - заявил президенту гендиректор центра Евгений Шляхто. - Оснащение позволяет сделать компьютерную томографию прямо во время операции, которую могут делать сразу несколько бригад медиков. Такое сочетание позволяет обеспечить малую травматичность. Больные буквально день-два и могут быть выписаны.

Мужчину при этом обещали выписать уже на следующий день.

Встречу с работникам здравоохранения Путин начал с приятного.

- Как вы знаете, у нас учреждена госнаграда "Знак наставничества", - напомнил он. - Мне очень приятно, что такой знак за номером один вручается вашему коллеге. Это ректор Самарского медицинского университета академик Геннадий Котельников. Он и врач выдающийся, и учитель, и наставник.

И первый «Знак наставничества» повис на лацкане пиджака Геннадия Котельникова.

За большим круглым столом в зале, носившим название «Зала Петровской ассамблеи», уже сидели главврачи крупных клиник, директора институтов, ректоры медицинских вузов, министр здравоохранения Вероника Скворцова и лично доктор Леонид Рошаль.

- То, что вы в последние часы такого напряженного политического момента встречаетесь с медиками, мы это ценим, - сказал один из участников разговора.

Президент встретился с медиками в петербургском Национальном медицинском исследовательском центреФото: REUTERS

- Цель нашего, я бы сказал, медицинского круглого стола вот в чем заключается, - не согласился Путин. - В своем Послании я говорил о приоритетных направлениях развития страны: транспорт, связь, образование и наука, высокие технологии и медицина. Без здорового человека невозможно решить самую главную гуманитарную миссию государства, невозможно сделать жизнь человека продолжительной и качественной. Перед тем как подготовить новое издание указов 2012 года нам нужно будет подготовить новые ориентиры. И встречаясь с людьми из разных сфер деятельности, конечно, мне хотелось встретиться и с представителями здравоохранения как отрасли, причем с теми людьми, которые занимаются практической работой.

Определением приоритетов на ближайшие годы и занимались на протяжении почти трех часов. Президенту одновременно жаловались на недостатки отечественной онкологии и благодарили за национальную программу по борьбе с раком.

- Вы у нас давно не были, приезжайте, - звал к себе глава детского центра гематологии и онкологии Центра имени Димы Рогачева Александр Румянцев.

Леонид Рошаль жаловался на Счетную палату, жестко проверяющую медиков, на министра финансов, которого он называл «Силуянов», «зажимающем деньги», на силовиков, жестко карающих врачей за ошибки.

- Как говорили в известном фильме, «всех не пересажаете», поэтому бояться нечего, - пошутил Путин, но пообещал, что денег на медицину жалеть никто не будет. Более того программы развития отрасли и ее финансированы посчитаны «до десятков тысяч рублей в масштабах страны».

Президент согласился с тем, что давно пора менять ситуацию с нападениями на врачей.

- Ответственность за нанесение ущерба медицинским работникам должна усиливаться, - сказал глава государства. - Мы посмотрим, как будут работать на практике последние решения, если надо будем ужесточать.

Говорили про реформу кардиологии, про окончание программы перинатальных центров, про операции по пересадке бионического глаза, про реабилитацию слепоглухих людей, про новые вакцины для детей, медицинский туризм, протонную терапию и пользу йодированной соли.

- Медицина такая сложная стала отрасль, - подытожил Путин. - Я сегодня ходил, смотрел на центр, в котором мы находимся. Какие-то фантастические вещи! Еще вчера даже мечтать об этом было невозможно. Это давно не просто таблетку разломать и дать одному от головы, а другому от живота. Ваша отрасль, наверное, самая наукоемкая сейчас. И мы будем заниматься ее развитием.