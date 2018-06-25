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Владимир Путин получает отчеты по делу Карины Цуркан, арестованной за шпионаж. А насчет "рейтинга власти" краски сгущать не стоит

25 июня 2018, 15:09  •  218 • В России

В понедельник, 25 июня, появилась информация: арестованная по обвинению в шпионаже Карина Цуркан (одни информагентства называют ее членом правления "Интер РАО", другие - уклоняются от такого прямого утверждения, именуя задержанную только "однофамилицей" вышеназванного члена правления) подозревается в том числе в передаче Румынии сведений о переговорах по организации поставок электроэнергии в Крым и республики Донбасса - ДНР и ЛНР.

В тот же день по просьбе журналистов эту информацию прокомментировал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

- Вы знаете, - заметил он, - что Кремль не занимается следственными действиями. В плане контрразведки - есть ФСБ, которая и выполняет эти функции, и другие специальные службы и ведомства, которые выполняют свои обязанности по пресечению действий, наносящих ущерб интересам нашей страны.

Отвечая на вопрос - получал ли Владимир Путин отчеты по данному делу, Песков заявил следующее:

- Безусловно, конечно...

Зашла речь на брифинге и о ситуации со снижением рейтингов правительства - в связи с грядущей пенсионной реформой.

- Безусловно, инициатива правительства в плане пенсионной реформы - это очень социально значимая и социально резонансная тема, - сказал пресс-секретарь, - она подлежит скрупулезному разъяснению.

Песков также еще раз напомнил, что глава государства на данной стадии пенсионной реформы «не принимает участия в экспертных обсуждениях, которые ведутся с целью окончательного формирования позиции, поэтому общественная резонансность так или иначе влияет на волатильность рейтинговых показателей».

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