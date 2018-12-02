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Владимир Путин: Пока на Украине у власти «партия войны», война будет продолжаться

02 декабря 2018, 03:54  •  38 • В России

Первый же вопрос, заданный Владимиру Путину на пресс-конференции по итогам визита в Аргентину, касался, разумеется непредсказуемости Дональда Трампа и как теперь с ним иметь дело. И тут Путин преподнес сюрприз.

Разговор с Трампом состоялся, а встреча - состоится

- Я не думаю, что президент Трамп чего-то опасается. Он человек с характером и очень опытный человек. Что касается срывов предварительных договорённостей, то по сути, инициатива изначально исходила от американской стороны. К сожалению, столкнулись с этой провокацией в Чёрном море. Судя по всему, по этим соображениям американская сторона посчитала целесообразным эту встречу не проводить. Тем не менее мы, что называется, на ногах – там все друг с другом общаются, – мы тоже пообщались с Трампом. В двух словах я ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом в Чёрном море. У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня – своя. Мы остались при своём мнении, но, во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента.

Жаль, что нам не удаётся провести полноформатную встречу, поскольку, полагаю, она давно назрела. Связано это с вопросами стратегической стабильности, особенно после того, как президент объявил о намерении США выйти из договора по ракетам средней и меньшей дальности. И потом у нас в 2021 году заканчивается договор СНВ-3 по стратегической стабильности, по уже самому серьёзному оружию стратегического характера.

Кроме всего прочего, ещё раньше мы говорили о необходимости восстановления и торгово-экономических связей, сотрудничества по другим направлениям, в том числе по горячим точкам, таким как Сирия, Афганистан, Северная Корея, тоже большая проблема для всех. По всем этим направлениям нужно вести диалог. В этом заинтересованы и мы, и далеко не только мы, но и другие страны, в том числе Соединённые Штаты. Надеюсь, что эта встреча всё-таки состоится тогда, когда американская сторона будет к этому готова.

Обвинения России делаются для своих избирателей

- Заявления, в которых Россия ставится в один ряд с какими-то террористическими группировками, продиктованы как правило желанием показать своему избирателю и населению жесткость позиции того или иного политика. Это все делается в расчете прежде всего на получение дополнительных очков внутри своей страны. Россия, наверное, является страной номер один, которая вносит самый существенный вклад в борьбу с терроризмом.

На судовые журналы Меркель возразить нечего

- Мы изложили Меркель и Макрону нашу позицию по инциденту в Черном море, рассказали всю хронологию. Против этого трудно что-то возразить. Ну какие могут быть возражения, если в судовом журнале прямо написано, что кораблям ставится задача скрытно проникнуть в наши территориальные воды и скрытно пройти Керченский пролив. Тут и возразить-то нечего!

Порошенко застращал российскими военными свои войска и гражданское население

Путин рассказал, как российская сторона изложила Меркель и Макрону хронологию инцидента в Керченском проливеФото: REUTERS

Меня беспокоит другое. При более масштабных событиях, связанных с Украиной, никто не вводил военного положения, а теперь в преддверии выборов надо обязательно это сделать. Для чего? Ну, естественно, для того, чтобы ограничить гражданские права и свободы, ограничить политическую деятельность в стране. Ввели это военное положение в 10 областях, как раз в тех, в которых действующий президент не пользуется особой поддержкой, не находит его политика там единодушного одобрения. Руководство Украины своими руками разделило страну на благонадежную и не очень.

Любые пограничники действовали бы так же как наши

- Что касается возврата кораблей, возврата моряков, то давайте вспомним рыбаков, которых захватили в Азовском море без всяких на то оснований, вообще без всяких оснований. Рыбаки-то не были даже в 5-километровой зоне. Взяли их, захватили и до сих пор там капитана держат без всяких на то оснований. Просто произвол.

Здесь пошли на явную провокацию. Мы же пропускали суда, в том числе и военные. 11 сентября подошел такой же караван украинских военных кораблей, заявили, что хотят пройти в Керченский пролив, им дали лоцмана и провели. И все - спокойненько они пошли в Мариуполь и Бердянск. Даже после того, как они нарушили, вошли в наши территориальные воды, все равно им пограничники сказали: если вы пойдете в Керчь, станьте на стоянку и возьмите лоцмана. Нет, мы туда не пойдем. И все равно туда пошли.

Что делать нашим пограничникам? Они вынуждены были действовать соответствующим образом. На требования пограничников не подчиняются, начали удирать в нейтральные воды. Пограничники действовали в соответствии с приказами и уставами. Так бы действовали любые пограничные силы любого государства, если бы так нагло была нарушена их государственная граница.

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Украиной правит «партия войны»

- Действующее руководство Украины не заинтересовано в урегулировании этой ситуации вообще, а тем более мирными средствами. Это партия войны, и пока они у власти, все трагедии подобного рода, война будет продолжаться. Почему? Потому что в условиях каких-то боевых действий, в условиях провокаций, с которыми мы имеем дело сейчас в Черном море, олигархической власти всегда легче продолжать политику, направленную на ограбление своего собственного народа и своего государства. Это тот случай, когда и у нас, и на Украине описывается несколькими словами: «Кому война, а кому – мать родна». Вот это первая причина, почему действующая власть не заинтересована в мирном урегулировании.

И вторая: всегда войной легче прикрыть свои провалы в экономической и в социальной политике. Виноваты не они, виноват внешний агрессор. И в обнищании народа виноват внешний агрессор, и в том, что концы с концами не сходятся в государственном бюджете, нужно все время с протянутой рукой стоять и просить деньги у МВФ и у других спонсоров, перекладывая ответственность и нагрузку на будущие поколения. Легче списать все на внешнюю агрессию. Как раз вот этот анализ и вызывает особую озабоченность. Посмотрим, как дальше будут развиваться события на Украине. Нам это не безразлично, потому что это близкая нам страна.

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Путин провел встречу с президентом Аргентины Маурисио МакриФото: REUTERS

«Аурус» хотят купить арабы

- Я за рулем лимузина «Аурус» не был, я ездил на машине поменьше, но очень хорошая машина, мне нравится. И не только мне, нравится некоторым нашим арабским друзьям. Они уже выражают желание купить. Я думаю, что мы это сделаем, никаких проблем не вижу. Это капсула, достаточно хорошо собранная машина, и очень удобная.

Упростим украинцам получение гражданства

- Мы никаких ответных ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем. Кроме того, мы, наоборот, пойдем по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого хочет.

Плохой фильм!

На вопрос о фильме «Охотник-убийца», в котором президента России, взятого в заложники на военной базе, освобождает капитан американской субмарины.

- У нас два маленьких катера, подаренных Соединенными Штатами Украине, не прошли через Керченский пролив, а тут атомная подводная лодка зашла на нашу базу. Плохой фильм!

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