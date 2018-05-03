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Владимир Путин: Подготовка к чемпионату мира практически завершена. Россия к турниру готова

03 мая 2018, 19:24  •  49 • В России

Через полтора месяца сочинский стадион «Фишт» как минимум на один вечер станет главным местом на планете. Здесь в своем первом матче на стартующем чемпионате мира сойдутся сборные Португалии и Испании. Для сборной России — это вообще стадион мечты, теоретически она здесь может сыграть, если выйдет в четвертьфинал с первого места в группе. Снаружи «Фишта» еще вывозят остатки стройматериалов, после перестройки, но внутри арены все готово к мундиалю. Газон перестелен, трибуны разрослись до 44 тысяч кресел, зачехленное пока оборудование по считыванию билетов ждет фанатов на входах на трибуны.

Владимир Путин на «Фиште» не был четыре года — с момента закрытия сочинской Олимпиады. Мимо проезжал множество раз: и когда ехал на матчи Ночной лиги в «Шайбу» по соседству, и когда открывал Гран-при России «Формулы-1», и когда приезжал проведать образовательный центр «Сириус». А внутрь не заходил, незачем было.

И вот вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино Путин отправился на стадион — посмотреть, как тут все стало. Но по дороге на «Фишт» два президента зашли в Центр выдачи паспорта болельщика.

- В этом центре операторы говорят на шести языках, - похвастался министр связи Николай Никифоров.

- Не может быть! - удивился Путин. - А как проверить?

- А вы поговорите с ними, - предложил Никифоров.

Президенту России показали раздевалки команд на стадионе в Сочи.Фото: REUTERS

Путину, как и полагается, лично министр взял талончик в электронном терминале и, согласно электронной очереди, которой не было, президент отправился к окну №16. Фотографировать на паспорт его не стали, фото и сам документ сделали заранее. По соседству паспорт болельщика, больше похожий на самом деле на бадж журналиста, получил Инфантино. Теперь они оба смогут путешествовать по России в дни чемпионата.

- Поздравляем вас, - завершила нехитрую процедуру оператор центра, обратившись к президенту по-русски. Инфантино то же самое было сказано по-английски, еще четыре языка остались, видимо, в резерве.

На бровке газона самого «Фишта» Инфантино настиг необычайный восторг.

- It`s fantastic! - повторял он раз за разом, оглядывая голубые кресла, крышу и море с горами в просветах трибун.

Под ногами Путина и Инфантино зеленел газон, дожидающийся бутс Криштиану Роналду и Жерарда Пике.

- Подготовка к чемпионату мира по футболу, который в этом году принимает наша страна, практически завершена. Россия к турниру готова! - открыл Путин заседание оргкомитета «Россия-2018».- Сделано очень много. Наступает самый ответственный этап точечной настройки всех механизмов, задействованных в процессе проведения первенства.

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Президент обратился ко всем регионам, принимающим мундиаль, их представители виднелись в квадратиках на экране телесвязи. Губернаторы готовились доложить о том, что у них сделано или, не дай бог, еще не сделано.

- Смысл не в том, чтобы устраивать штурмовщину и показуху. Порядок, благоустройство – это повседневная работа региональных и муниципальных властей в интересах, прежде всего, местных жителей, - заявил Путин. - Наша обязанность как радушных, внимательных хозяев турнира позаботиться о каждом болельщике, посещающем матчи первенства. Важнейшая тема – медицинское сопровождение. Надо предусмотреть механизм, исключающий любые бюрократические препоны и проволочки. Отсутствие у человека страховки или регистрация в другом городе – вопрос чисто технический. Главное – своевременное и качественное оказание медицинской помощи.

- Меня недавно спросили: насколько Россия готова к чемпионату мира? Я ответил — на 100%, - сказал Инфантино. - Потом я решил поправиться — на 99%. Один процент оставим на работу в последний месяц.

Но было понятно, что ФИФА организацией в России довольна на все 100. Впрочем, имелась в этой бочке меда и своя неминуемая ложка дегтя.

- Этим летом в Россию приедут действительно лучшие их лучших, самые талантливые футболисты мира, - издалека начал о грустном Путин. - Но конечно, особое внимание российских болельщиков будет приковано к выступлению национальной команды. Мы все очень надеемся, что наши футболисты отдадут себя игре без остатка, выступят в полную силу. И, главное, покажут волевой, бескомпромиссный футбол, который ценят и любят болельщики.

То есть подготовиться мы можем ко всему, кроме игры сборной России, в которую можно только верить. И тут ничего не поделаешь.

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