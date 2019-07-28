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Владимир Путин "по-семейному" поговорил с близкими героев-подводников

28 июля 2019, 00:54  •  73 • В России

Журналистам предложили осветить только начало встречи (она состоялась в субботу, 27 июля) президента России с членами семей офицеров-подводников, погибших в Баренцевом море. Но этого было вполне достаточно, чтобы понять - насколько эмоционально проходила эта беседа и - как деликатен был президент.

- Прежде всего, я, конечно, хочу еще раз слова соболезнования свои высказать в связи с потерей ваших близких, - сказал Путин. - Не буду здесь вдаваться, чтобы не бередить ваши раны. Все понятно, многое уже сказано...

В это время на стол перед президентом положили папку - то ли с тезисами его выступления, а, может быть, с информацией - какую помощь уже получили родственники. Но Путин папку даже не раскрыл... Сам нашёл нужные слова.

- Я хотел поговорить о том, - предложил он, - чем занималось в последнее время Минобороны с целью оказания вам помощи. Знаю, я посмотрел все эти справки, бумаги, что многое сделано. Но все-таки мне хотелось это услышать от вас самих, что вы считаете недостаточно, на что-то нужно дополнительно обратить внимание, где-то что-то еще дополнительно сделать для вас, для детей - для их будущего. Давайте спокойно, по-семейному поговорим...

Фото: kremlin.ru

Дальше разговор продолжался без прессы. А пообщаться с главой государства в этот день приехали родственники 13 из 14 погибших офицеров. Были и взрослые, и дети.

На встрече присутствовал министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу, другие военные чины.

Наверняка все помнят, что случилось в российских территориальных водах 1 июля.

Тогда на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, погибли 14 моряков. Подводники проводили исследования по изучению гидросферы. После возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня.

Фото: kremlin.ru

В Минобороны отмечали, что погибшие не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины. Они были посмертно удостоены госнаград, четверым было присвоено звание Героя России.

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