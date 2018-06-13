Владимир Путин переназначил свою администрацию

Последний день перед тем, как страну накроет чемпионат мира по футболу, Владимир Путин использовал еще и для того, чтобы переназначить сотрудников администрации президента. Этого события ждали после того, как был сформирован новый состав правительства, но дожидаться пришлось чуть дольше.

ВАЙНО, ГРОМОВ, КИРИЕНКО И ПЕСКОВ — ОСТАЛИСЬ НА МЕСТАХ

Между тем сенсаций, которые предсказывали в коридорах власти, не случилось. Все ключевые фигуры сохранили свои посты.

Главой администрацией президента вновь назначен Антон Вайно. Два года назад он сменил Сергея Иванова, и Владимир Путин остается доволен его работой.

Антон Вайно вновь назначен главой администрацией президента.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алексей Громов и Сергей Кириенко переназначены первыми заместителями руководителя администрации.

Протокол президента продолжит возглавлять Владислав Китаев.

Магомедсалам Магомедов, Владимир Островенко и Дмитрий Песков остались заместителями руководителя администрации. Кроме того Песков продолжит работать пресс-секретарем Путина.

Среди помощников президента сохранили свои посты:

- Андрей Белоусов, отвечающий за экономический блок,

- Юрий Ушаков, занимающийся внешней политикой,

- Лариса Брычева, возглавляющая государственно-правовое управление президента,

- Дмитрий Калимулин, руководящий референтурой главы государства,

- Владислав Сурков, курирующий в том числе и "украинское" направление,

- Игорь Левитин, отвечающий за транспорт, инфраструктуру и спорт,

- Андрей Фурсенко, в чьей сфере деятельности наука и образование.

Советниками президента остались: Антон Кобяков, Александра Левицкая, Владимир Толстой, Михаил Федотов, Вениамин Яковлев и Сергей Глазьев, которому многие прочили отставку за его часто идущие вразрез с общей линией высказывания по экономике. Но, как видим, альтернативные мнения в Кремле так же считают полезными.

Не изменились представители президента: в Госдуме - Гарри Минх, в Конституционном суде - Михаил Кротов, в Совете федерации - Артур Муравьев.

ДВА НОВЫХ ПОМОЩНИКА — ИЗ ФСБ И ТАМОЖНИ

Кроме того у президента появились два новых помощника.

Так замглавы ФСБ Дмитрий Шальков сменил ушедшего в правительство Константина Чуйченко в кресле начальника Контрольного управления президента. Генерал-полковник юстиции Шальков в органах безопасности служит с 1993 года, до ФСБ был начальником главного военно-следственного управления СКР.

Кадрами в администрации президента теперь будет заведовать замглавы Федеральной таможенной службы Анатолий Серышев, который до этого возглавлял управление ФСБ по Карелии.

УШЛИ ЧЕТВЕРО

А вот покинули администрацию президента два помощника и два советника.

Это помощник главы государства Евгений Школов, который отвечал за кадровые вопросы, и Владимир Кожин - он занимался военно-техническим сотрудничеством с другими странами. Советник президента Герман Клименко был ответственен за работу с интернет-сообществом, а Сергей Григоров - за работу Межведомственной комиссии по защите гостайны. Они так же не попали в новый состав аппарата Кремля.