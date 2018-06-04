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Владимир Путин переназначил начальников в СКР и МЧС

04 июня 2018, 21:39  •  69 • В России

Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнениях в Следственном комитете России (СКР) и Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС).

Своей должности лишился руководитель управления кадров СКР Виктор Долженко, начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов и первый замглавы МЧС Владимир Степанов.

Как известно Мамонтов еще до увольнения из МЧС был арестован судом по обвинению в халатности в связи с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня" и растрате 1,8 миллиона рублей из бюджета. Есть мнение, что Степанов был уволен по принципу "персональной ответственности" за подчиненного в регионе. Вместо него на повышение пошел генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян. Еще одним заместителем главы МЧС назначен Андрей Гурович, который с мая 2015 года занимал должность руководителя Управления Федерального казначейства столицы.

Также Путин освободил руководителя внутренних дел по Республике Крым Сергея Абисова и начальника ГУ МЧС по республике Сергея Шахова. Должностей также лишились заместитель главы ГУ МЧС по Самарской области Алексей Гринь, первый замруководителя главка СК по Камчатскому краю Алексей Пахоменко, начальник департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий МВД РФ Надежда Ромашова.

Новые должности получили полковник внутренней службы Андрей Бабинцев (теперь начальник главка МЧС по Пермскому краю), полковник внутренней службы Владислава Блеснова (начальник главка МЧС по Калужской области), полковник юстиции Виталий Герлиц (первый замруководителя главка СК по Приморскому краю).

Указом Виктор Воробьев назначен первым замглавы Главного управления по обеспечению деятельности подразделений ФСИН, Алексей Иванов — начальником управления внутренних дел по Северного административного округа главка МВД по Москве.

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