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Владимир Путин: Пасха объединяет людей вокруг непреходящих ценностей

08 апреля 2018, 11:39  •  43 • В России

- Великий праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и любви, пробуждает веру, надежду, стремление творить благие дела, помогать ближним, - поздравил православных христиан и всех граждан России с Пасхой Владимир Путин. - Он объединяет людей вокруг непреходящих духовных ценностей и идеалов. В эти весенние, наполненные искренней радостью дни мы явственно понимаем, как важны для нас отеческие традиции и обычаи.

Накануне ночью президент не стал отходить от сложившейся традиции, приехав на праздничное богослужение в Храм Христа Спасителя. На каждое Рождество Путин посещает небольшие провинциальные церкви, а Пасху он встречает в главном храме страны. Как и год назад, в этот раз вместе с Путиным на пасхальном богослужении присутствовали премьер Дмитрий Медведев с женой Светланой и мэр Москвы Сергей Собянин. И так же традиционно президент и патриарх Кирилл, который лично служит праздничную службу, обмениваются подарками к Пасхе.

- Русская православная церковь неустанно заботится об упрочении общественного согласия, поддержке института семьи и воспитании подрастающего поколения, - поздравил Путин патриарха. - Отрадно сознавать, что под вашим предстоятельством Русская православная церковь укрепляет и развивает многовековые духовные, культурные традиции нашего народа.

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