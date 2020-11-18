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Владимир Путин отчитал Татьяну Голикову, на ходу меняя её доклад о COVID

18 ноября 2020, 18:25  •  139 • Политика
Президент России Владимир Путин отчитал вице-премьера Татьяну Голикову за нерешённые проблемы с тестами для определения COVID-19. А также добавил, что регионы, не справляющиеся с решением коронавирусных проблем, следует не только ругать. Им нужно помогать. По мере высказывания критических замечаний Голиковой пришлось менять свой доклад.
В ходе правительственного совещания президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову уточнить тезисы из своего доклада, когда речь зашла о проблемах в регионах. Голикова, в частности, назвала три региона России с напряжённой эпидситуацией. Вице-премьер полагает, что в этих субъектах должны быть введены новые ограничения. Отдельно Татьяна Голикова назвала регионы России, где не были освоены бюджетные средства на борьбу с COVID-19, критически оценив тех, кто отстаёт.
Владимир Путин вместо тройки регионов, где заболеваемость высока, попросил назвать десятку. В конечном счёте в этот список кроме тройки первых - Чувашии, Севастополя и Орловской области - попали республики Мордовия и Коми, Ивановская, Пензенская, Самарская, Омская и Иркутская области. После того как Голикова раскритиковала руководство регионов, Путин заметил, что ругать губернаторов не стоит. А лучше подумать о том, как помочь. Татьяне Голиковой пришлось расширить свой доклад ещё раз, пояснив, как именно оказывают помощь субъектам Федерации.
Ещё одно критическое замечание Путина касалось тестов для определения коронавируса. Голикова подала информацию о 48-часовом ожидании результата теста как достижение. Однако Владимир Путин так не считает. Он отметил, что в распоряжении российских специалистов есть и другие способы определения болезни, о которых сама же Голикова докладывала несколько месяцев назад. Так почему же не применяются они?
"48 часов - норматив по результатам ПЦР-диагностики - это очень долго", - подчеркнул президент.
Кроме того, Путин добавил: тесты на COVID бывают ошибочными, и в этом случае 48 часами дело не ограничится. Словом, проблемы с тестированием не решены, а должны быть.

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