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Владимир Путин: Основное, чем мы будем заниматься - это внутренняя повестка

19 марта 2018, 20:09  •  79 • В России

Владимир Путин не стал откладывать в долгий ящик подведение последних итогов избирательной кампании. В понедельник в Кремле он встретился сначала со своими доверенными лицами – сопредседателями избирательного штаба Сергеем Когогиным, Александром Румянцевым и Еленой Шмелёвой, а потом еще и с другими кандидатами в президенты.

- Мы с вами ночью встречались, говорили о прошедшей кампании избирательной, но сегодня хотел бы сделать это в более официальной обстановке, - Путин поблагодарил собравшихся за работу. - Основное, чем мы будем заниматься - это, конечно, прежде всего внутренняя повестка дня. Это обеспечение темпов роста экономики России, придание ей инновационного характера, развитие здравоохранения, образования, промышленного производства, инфраструктуры и других направлений, важнейших, чтобы двигать страну вперёд и поднимать уровень жизни наших граждан

- Нужно структуру сохранить, более 500 человек, которые представляли вас, - предложил не упразднять созданные по всей стране отделения штаба Александр Румянцев.

- Я подумаю, как сохранить этот потенциал, - пообещал Путин.

Как ни странно, но том же самом президент говорил и со своими вчерашними соперниками по предвыборной гонке. Казалось бы, выборы закончены, страница перевернута, можно просто не вспоминать об этом. Что в политике бывшие не то, что противники, а даже и союзники? Но при этом Путин каждый раз после выборов встречается со своими оппонентами, говоря, что главное — единство общества, пусть даже у его представителей разные взгляды на мир.

Главной интригой дня были, конечно, усы Грудинина, которые он обещал сбрить, но не сбрил, уйдя в нелепые отговорки. Однако, к моменту приезда в Кремль кандидат от КПРФ уже успел на пресс-конференции поставить новое условие, и интрига пропала сама собой.

Ксения Собчак и Владимир Жириновский слушали речь президента в хмуром молчании. Вон идимо, ни один из них своим результатом доволен не был. Григорий Явлинский смотрел в стол перед собой. И только трио замыкающих список участников гонки выглядело вполне довольными и собой, и жизнью.

- Нужно сделать все, чтобы все позитивные моменты, а их было очень много в ходе избирательной кампании, были учтены в будущем в практической работе исполнительной, да и законодательной ветвей власти, - сказал Путин. - Избирательная кампания - это всегда период особый, связаный с особыми эмоциями. Часто они перехлестывают, конечно, так бывает практически везде, мы здесь не исключение. Главное, чтобы мы имели возможность объединять усилия в будущем для конструктивной работы на благо страны.

Он еще раз повторил то, что уже говорил не раз: про приоритеты, задачи и цели ближайших лет.

- У нас есть проблема ножниц между теми, у кого большие доходы, и теми, кто живет, мягко говоря, скромно, - привел один из примеров Путин. - Вот эти ножницы государство должно будет убирать, так же, как и сокращать количество людей, живущих фактически за чертой бедности. Не должно быть ситуации в России, когда человек работает, но при этом получает абсолютно недостойный уровень зарплат.

Встреча продлилась два часа, но по ее итогам к прессе из фаворитов вышел только Жириновский.

- Будет у нас государственный совет: человек тридцать — лучшие губернаторы, министры, депутаты, - излагал он свою версию государственного устройства России будущего. - И его руководитель будет исполнять обязанности президента, и не надо проводить такие громоздкие выборы. Я это сейчас все Путину высказал.

- И что он ответил?

- Ничего, выслушал.

Ксения Собчак и Павел Грудинин поделиться своими впечатлениями от встречи с президентом не пожелали, уйдя по-английски через черный ход мимо журналистов. Видимо, после окончания выборов у них уже нет необходимости доносить свою позицию до широких масс.

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