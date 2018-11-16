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Владимир Путин один на один обсудил с Абэ вопрос Курил и мирного договора

16 ноября 2018, 15:54  •  61 • Политика
Разговор по тематике мирного разговора лидеры Владимир Путин и Синдзо Абэ вели в формате один на один, сообщил Дмитрий Песков, добавив, что тема союзнических обязательств Токио является важной в контексте обсуждения мирного договора России и Японии.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили в Сингапуре тему мирного договора. Переговоры проходили один на один. Однако в Кремле не готовы раскрывать детали общения, сообщил в ходе брифинга в пятницу, 16 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Кремль не станет афишировать детали.
Оценил Песков и сообщения о том, что Япония якобы предложила России гарантии не размещать американские военные базы на Курилах в случае, если спорные острова будут переданы Россией. Правда, оценка получилась общей.
"Что касается нюансов, то я не хотел бы делать их публичными. Могу подтвердить, что тема союзнических обязательств Японии является важной в контексте обсуждения проблематики мирного договора", - сказал представитель Кремля.
Ранее японские СМИ со ссылкой на источники в канцелярии писали о том, что премьер-министр страны Синдзо Абэ предложил России в случае возможной передачи Токио части южных Курильских островов не размещать там военных баз США. В частности, речь идет о двух островах - Хабомаи и Шикотан, указанных в советско-японской декларации 1956 года, признанной обеими странами. Согласно документу, если Москва и Токио подписывают мирный договор, то эти два острова Курильского архипелага переходят под юрисдикцию Японии.
Газета «Асахи» уточняла, что в ходе недавней встречи между Синдзо Абэ и президентом России Владимиром Путиным в Сингапуре зашла речь о возможном размещении на островах военных баз США (согласно японо-американскому договору безопасности Штаты могут базироваться по всей территории страны). Абэ, как уточняет издание, заверил Путина, что если острова будут переданы Японии, то на них американских военных баз не будет.
Сам японский премьер считает передачу в рамках мирного договора с Москвой лишь двух островов, а не всех четырех (помимо Хабомаи и Шикотана, есть еще "спорные" Итуруп и Кунашир), как настаивал Токио, "большой уступкой". Владимир Путин предложил Абэ продолжить обсуждение заключения мирного договора на следующей встрече - уже в ходе саммита "Большой двадцатки" в Аргентине, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря. Он также отметил, что ситуация "требует серьезной проработки".
Комментируя это предложение, генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга пояснил, что Токио будет настаивать на суверенитете над двумя указанными в декларации 1956 года островами.

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