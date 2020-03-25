Владимир Путин: Объявляю выходную неделю с сохранением зарплаты

РОССИЯ НЕ МОЖЕТ ОТГОРОДИТЬСЯ

Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!

Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Под ударом оказалась вся мировая экономика, уже сейчас прогнозируется её спад.

Благодаря заранее принятым мерам нам в целом удаётся пока сдерживать стремительное распространение болезни. Но мы с вами должны понимать, что Россия – просто даже в силу своего географического положения – не может отгородиться от угрозы. Рядом с нашими границами государства, уже серьезно поражённые эпидемией, и полностью заблокировать её проникновение в нашу страну объективно невозможно.

СПАСИБО ВРАЧАМ

Но то, что мы можем и уже делаем, – так это работать профессионально, организованно и на опережение. И главный приоритет здесь – жизнь и здоровье наших граждан.

К развёртыванию системы медпомощи и профилактики подключены все ресурсы. Хочу особо обратиться к врачам, фельдшерам, медсёстрам, сотрудникам Cкорой помощи, к нашим учёным. Вы сейчас на переднем крае защиты страны. Сердечно благодарю всех вас за самоотверженный труд.

Прошу граждан с предельным вниманием отнестись к рекомендациям врачей и органов власти. От этого сейчас очень многое зависит.

СНАЧАЛА - ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ, ПОТОМ - ГОЛОСОВАНИЕ

Естественно, возникает вопрос и об организации Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, с предварительно определённой датой – 22 апреля. Вы знаете, как серьезно я к этому отношусь. И конечно, буду просить вас прийти и высказать свое мнение по этому вопросу – ключевому для нашей страны.

Однако, абсолютный приоритет для нас - здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату.

Оценим, как будет развиваться ситуация, и только опираясь на рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования.

ВЫХОДНАЯ НЕДЕЛЯ С СОХРАНЕНИЕМ ЗАРПЛАТЫ

Далее. Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни.

Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением зарплаты. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля.

Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медучреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу.

ПРОСЬБА - ПОБЫТЬ ДОМА

Повторю, длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни.

Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское «авось». Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: «А! Меня это не коснется». Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня и в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим. Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. И поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома.

ВСЕ ЛЬГОТЫ И СОЦПОСОБИЯ ПРОДЛЕВАЮТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ

Отдельно остановлюсь на социально-экономической ситуации. Здесь нам также нужны дополнительные шаги, чтобы обеспечить социальную защиту граждан, сохранение их доходов и рабочих мест, а также поддержку малого и среднего бизнеса, в котором заняты миллионы людей.

В этой связи будут реализованы следующие первоочередные меры.

Первое. Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших 6 месяцев должны продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождений по инстанциям.

Например, если семья имеет право на льготы по ЖКХ, ей не надо будет регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы получать такую поддержку.

75 ТЫСЯЧ ВЕТЕРАНЫ ПОЛУЧАТ УЖЕ В АПРЕЛЕ

Также обращаю внимание: выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла в 75 и 50 тысяч рублей соответственно должны быть осуществлены до майских праздников, раньше обычного, уже в апреле.

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ДО 3 ЛЕТ — ВЫПЛАТЫ ПО 5 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ

Второе. Надо поддержать семьи с детьми. Предлагаю в ближайшие 3 месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно.

Такая поддержка особенно важна для семей, где дети сейчас не посещают ясли или детсад. Для родителей на больничном или в отпуске по уходу за ребёнком.

Что касается нашей новой меры поддержки, а именно выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, то поручаю Правительству форсировать все мероприятия, чтобы семьи начали получать эти выплаты не в июле, как планировалось, а на месяц раньше, уже в июне. Также прошу губернаторов ускорить передачу информации из ЗАГСов в налоговую службу. Коллеги, это принципиально важно, чтобы начать выплаты.

БОЛЬНИЧНЫЕ — НЕ МЕНЬШЕ 1 МРОТ

Третье. Нужно поддержать тех, кто оказался на больничном или потерял работу. Сейчас больничный рассчитывается исходя из стажа работника и его зарплаты. В результате сотрудники, прежде всего молодые, могут получать крайне низкие выплаты по больничному листу. Это несправедливо. Предлагаю установить норму: выплаты по больничному должны рассчитываться исходя из суммы не менее 1 МРОТ в месяц. Пока такая норма будет действовать до конца года, а затем примем решение с учетом ситуации.

ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ — СТАНУТ ВЫШЕ

Надо поддержать тех, кто может столкнуться с потерей работы. Сейчас максимальная выплата по пособию по безработице ограничена суммой 8 тысяч рублей в месяц. Предлагаю увеличить её до 1 МРОТ, то есть до 12 130 рублей.

КАНИКУЛЫ ПО КРЕДИТАМ

Четвертое. Ещё одна зона риска – это кредиты граждан. Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно.

Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам.

О чём идёт речь.

Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно: его месячный доход резко сократился, более чем на 30%, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без всяких штрафных санкций.

Прошу Банк России предусмотреть аналогичный механизм пролонгации кредитов и для индивидуальных предпринимателей.

Если выплата долга оказывается в принципе невозможной, то и в этом случае гражданин не должен попадать в тупик. Процедура банкротства должна быть посильной и необременительной. Прошу правительство и парламент ускорить принятие изменений в нормативную базу.

ОТСТРОЧКА ПО НАЛОГАМ И КРЕДИТАМ НА 6 МЕСЯЦЕВ

Пятое. Малый, средний бизнес, микропредприятия, особенно в сфере услуг сталкиваются сейчас с сокращением заказов, снижением выручки.

Нужно помочь таким компаниям продолжить устойчивую работу, а значит – сохранить сотрудников. Наша важнейшая задача, обращаюсь сейчас ко всем работодателям, – не допустить всплеска безработицы.

Предлагаю для тех предприятий, отраслей, которые наиболее затронуты непростой ситуацией, обеспечить следующие меры поддержки.

Компаниям малого и среднего бизнеса предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие 6 месяцев. А для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать ещё и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.

Что касается банковских кредитов, то и здесь компании малого и среднего бизнеса, микропредприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, должны получить отсрочку по кредитам также на 6 месяцев.

Прошу правительство и Центробанк предложить и принять дополнительные меры обеспечения устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование.

Далее. Предприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, нужно защитить от банкротства. Предлагаю ввести сроком на 6 месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов.

Поручаю правительству в случае необходимости расширять перечень отраслей, которые нуждаются в поддержке.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ СНИЖАЮТСЯ В 2 РАЗА

Шестое. Сейчас мы обязаны сделать всё, чтобы поддержать доходы граждан, прежде всего занятых на малых и средних предприятиях.

Чтобы у таких предприятий появились для этого дополнительные ресурсы, предлагаю в 2 раза, с 30 до 15%, снизить для них размер страховых взносов.

Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ. Если же зарплата будет на уровне МРОТ или почему-то даже ниже, то ставка остаётся прежней, 30%.

Обращаю внимание: пониженная ставка вводится не на несколько месяцев, не только в качестве антикризисной меры, а «вдолгую», на перспективу. Так мы создаем долгосрочный стимул для работодателей повышать зарплаты своим сотрудникам.

НАЛОГ НА ВЫВОД КАПИТАЛОВ ИЗ СТРАНЫ — В 15%

И, наконец, предлагаю ещё две меры.

Первое. Все выплаты доходов (в виде процентов и дивидендов), уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом.

Сейчас 2/3 таких средств, а, по сути, это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%. Тогда как граждане даже с небольших зарплат платят подоходный налог в 13%. Это, мягко говоря, несправедливо.

Поэтому предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога на такие дивиденды в 15%. Естественно это потребует корректировки наших соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Если же иностранные партнеры не примут наше предложение, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке. И начнем с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения, что наиболее чувствительно для нашей страны.

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ОТ ВКЛАДОВ СВЫШЕ 1 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Второе. Во многих странах мира процентные доходы физических лиц от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом. У нас такой доход налогом не облагается.

Предлагаю для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%. То есть, повторю, не сам вклад, а только проценты, получаемые с таких вложений, будут облагаться налогом на доходы физических лиц.

Такая мера затронет лишь порядка 1% вкладчиков. При этом условия для размещения средств в российских банках по-прежнему останутся одними из самых высокодоходных в мире.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ — НА ПОДДЕРЖКУ ЛЮДЕЙ

Предложенные решения – непростые. Но прошу относиться к ним с пониманием.

Все дополнительные поступления в бюджет, которые будут получены в результате этих двух мер, предлагаю целевым образом направлять на поддержку семей с детьми, на помощь людям, столкнувшимся с безработицей или оказавшимся на больничном.

НУЖНА СПЛОЧЕННОСТЬ И СОЛИДАРНОСТЬ

Уважаемые граждане России!

Все меры, которые принимаются и ещё будут приняты, сработают, дадут результат, если мы проявим сплочённость, понимание сложности ситуации. Если государство, граждане будут действовать вместе.

Нам нужно помнить о своей личной ответственности за своих близких, за тех, кому нужна наша помощь. По большому счёту, именно в такой солидарности и заключается сила общества, эффективность нашего ответа на вызов, с которым мы сталкиваемся.