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Владимир Путин объявил нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября. Но есть исключения
20 октября 2021, 16:55 • 73 • Политика
Президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Но есть исключения - ряд регионов могут перейти к такому формату раньше или продлить их и после 7 ноября.
Президент России Владимир Путин принял решение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. Ряд регионов, где ситуация, связанная с заболеваемостью ковидом, особенно сложна, могут уйти на выходные уже с 23 октября. Кроме того, разрешено продлить нерабочие дни с сохранением заработной платы и после 7 ноября, если эпидситуация не выправится.
Отдельно Владимир Путин высказался о задачах, которые предстоит реализовать. В том числе предстоит расширить объёмы тестирования, чтобы выявлять инфицированных своевременно. Пока тестирование происходит медленно.
Компенсация для бизнеса
Нерабочие дни объявлены строго с сохранением заработной платы. Кроме того, компенсации в связи с простоем должен получить бизнес. Отдельно о принимаемых мерах сказал вице-премьер России Андрей Белоусов:
По словам Андрея Белоусова, деньги смогут получить представители гостиничного бизнеса, общепита, сферы дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений. Полный список, названный первым зампредом правительства, доступен в видео.
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