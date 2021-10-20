Владимир Путин объявил нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября. Но есть исключения

Президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Но есть исключения - ряд регионов могут перейти к такому формату раньше или продлить их и после 7 ноября.

Президент России Владимир Путин принял решение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. Ряд регионов, где ситуация, связанная с заболеваемостью ковидом, особенно сложна, могут уйти на выходные уже с 23 октября. Кроме того, разрешено продлить нерабочие дни с сохранением заработной платы и после 7 ноября, если эпидситуация не выправится.

Ситуация, связанная с ковидом, складывается сложная. Темпы распространения эпидемии выросли. При этом уровень вакцинации граждан остаётся невысоким, что определяет быстроту распространения инфекции, - сказал Путин. - Очевидно, требуются оперативные меры реагирования. Наша задача - защитить граждан. Для этого сейчас важно сбить темпы распространения и мобилизовать резервы, возможности системы здравоохранения, которая работает в условиях высочайшего напряжения. У нас не должно быть такого, что люди не могут попасть в больницы по несколько часов и суток, как это происходит в ряде стран Европы. Я прошу вас сделать всё, чтобы ничего подобного не происходило.

Отдельно Владимир Путин высказался о задачах, которые предстоит реализовать. В том числе предстоит расширить объёмы тестирования, чтобы выявлять инфицированных своевременно. Пока тестирование происходит медленно.

Регионам не следует занижать и приукрашивать картину. Это опасно и безответственно. Реальная ситуация всё равно видна по статистике. Если в субъекте Федерации выявляется большее количество заболевших, это не значит, что власти плохо работают. Наоборот, это отражает эффективность работы региональных команд, - сказал президент. - Если у вас кто-то в семье заболел, то и вам необходимо взять больничный и тоже остаться дома. Даже если дел невпроворот. Так вы не допустите дальнейшего распространения инфекции. Я прошу Минздрав отслеживать выдачу таких больничных.

Компенсация для бизнеса

Нерабочие дни объявлены строго с сохранением заработной платы. Кроме того, компенсации в связи с простоем должен получить бизнес. Отдельно о принимаемых мерах сказал вице-премьер России Андрей Белоусов:

Мы предлагаем в пострадавших отраслях, где представлены предприятия МСБ, как мы делали весной прошлого года, осуществить выплату гранта - одного МРОТ на одного занятого. Охват составит порядка двух миллионов человек. Это покроет примерно половину выпадающей выручки в пострадавших отраслях. Технически выплата грантов отработана. Мы предлагаем осуществить заявительный принцип. Выплаты могли бы осуществляться с 15 ноября по 31 декабря. Начиная с 15 ноября выплаты будут осуществляться через 8 рабочих дней после поступления заявления.

По словам Андрея Белоусова, деньги смогут получить представители гостиничного бизнеса, общепита, сферы дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений. Полный список, названный первым зампредом правительства, доступен в видео.