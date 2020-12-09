Владимир Путин оборвал позитивные доклады чиновников: "Что у нас здесь происходит?"

Президент России Владимир Путин начал совещание по экономическим вопросам. До этой правительственной встречи Путин выслушал отчёты министров о работе, проведённой в течение года. Например, узнал о российских рекордах в сельском хозяйстве. Действительно, урожай хороший. Однако, как подчеркнул Путин, нельзя повторить ошибок советского времени. Когда в стране вроде бы всё есть. Только у людей ничего нет.

Сейчас ситуация иная. При обилии всего и вся не каждый может купить нужные товары и услуги. Эту тему Путин продолжил обсуждать и на совещании по экономическим вопросам. Путин раскритиковал рост цен на базовые продукты питания, подчеркнув, что "пандемия тут ни при чём".

Нужно поговорить о чувствительных вопросах для любой российской семьи, для каждого гражданина: это занятость, доходы, цены на товары, прежде всего на базовые товары, что у нас здесь происходит?

Продолжая своё обращение к министрам, Путин признал, что, действительно, к великому сожалению, в этом году доходы людей снизились. Более того, рынок труда испытывает определённую нагрузку: "у нас 4,4-4,8 стало 6,8, сейчас поменьше уже - 6,3, это лучше, чем, скажем, в США, где за 8 уже".

"Но что делать с другими показателями? В частности, с ростом цен на базовые продукты питания?" - спросил президент России.

Говоря о конкретных примерах, Владимир Путин обратил внимание на рост цен на сахар, подсолнечное масло, муку и хлеб. В пересмотре ценовой политики президент видит "попытку подогнать внутренние цены под мировые".