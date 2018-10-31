Владимир Путин о миграционной политике: Я не понаслышке знаю, что проблем здесь еще очень-очень много

В российской миграционной политике две противоречивые тенденции - 1) привлечь русских и русскоязычных с постсоветского пространства и помочь им освоится в России, 2) не дать волне незаконной миграции захлестнуть страну. И к обеим тенденциям у общества масса претензий: то российский паспорт получить слишком тяжело, то отсутствие визового режима несет опасность. В новой редакции Концепции миграционной политики на 2019 – 2025 годы власти попытались достичь этого труднодостижимого баланса.

Владимир Путин подписал новую редакцию концепции миграционной политики России 00:00 00:00

Владимир Путин, приехав на Конгресс соотечественников, сначала рассказал, что происходит с "русским миром" сегодня, а потом - что с ним будет завтра.

- Ситуация в мире – непростая, увеличиваются напряжённость и непредсказуемость, подрываются основы международного права, рушатся многолетние договорённости между государствами, - сказал президент. - В ход идут и русофобия, другие формы крайнего, агрессивного национализма. На Украине, что греха таить, в странах Балтии, в ряде других государств переписывается история, ведётся борьба с памятниками, с русским языком. Людей запугивают и просто терроризируют. Естественное для каждого человека стремление сохранить свои национальные корни объявляется преступлением, сепаратизмом. Мы будем решительно защищать ваши права и интересы, использовать для этого все имеющиеся механизмы.

Путин пообещал продолжить всемерную поддержку русского языка, помощь молодым соотечественникам, которые хотят побывать в России, и защиту преследуемым в своих странах.

- Мы будем рады и тем, кто захочет приехать к нам на временной основе, и тем, кто примет решение о получении гражданства, а тем, кого беззаконно преследуют, кому угрожает опасность, будем делать все, чтобы обеспечить их защиту и предоставить убежище, - заявил глава государства и сообщил главное в этот день. - Сегодня мною подписана новая редакция Концепции государственной миграционной политики. Она направлена, в том числе, на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа, на создание чётких правил въезда и получения права на проживание, работу, на приобретение российского гражданства.

То есть многочисленные жалобы на проблемы сотен тысяч беженцев с Донбасса или переселенцев из Средней Азии возымели действие. Россия начала разворачиваться лицом к русским за ее границами.

- Многие проблемы, бюрократические барьеры в этой сфере, о которых справедливо говорили соотечественники, сняты, - заявил Путин. - Во всяком случае, я надеюсь, что сделана попытка их снять и разбюрократить эту систему. Надо будет посмотреть, как она работает на практике. Будем и дальше двигаться в этом направлении.

Переселению русских в Россию теперь будет уделяться особое внимание.

- Продолжим совершенствовать программу добровольного переселения соотечественников в Россию, - пообещал президент. - За время действия программы в 66 субъектов Федерации переехало около восьмисот тысяч человек. Видим, что в последние месяцы число желающих вернуться на Родину растёт. Будем и дальше облегчать процесс адаптации, упрощать процедуры, вместе с региональными и местными властями, предпринимателями, общественными организациями работать над повышением качества жизни переселенцев, создавать для них рабочие места, улучшать условия для ведения бизнеса. Я знаю не понаслышке, знаю, что проблем здесь еще очень-очень много. Будем вместе с вами анализировать эти проблемы, избавляться от них.

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