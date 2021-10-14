Владимир Путин о манипуляции долларами: "США пилят сук, на котором сидят"

Владимир Путин дал оценку санкционной политике США и возможности использования криптовалюты.

В интервью, данном телеканалу CNBC, Владимир Путин оценил действия США в части использования доллара в санкционных войнах. По мнению президента России, это приводит к отказу от доллара как от валюты для международных расчётов.

Мне кажется, что Соединённые Штаты совершают очень большую ошибку, что используют доллар в качестве санкционного инструмента. Мы вынуждены просто переходить к расчётам в других валютах,

- пояснил Владимир Путин.

Также он отметил, что манипуляции с долларами со стороны США приводят к повышению тревожности у тех стран, которые используют эту валюту для своих международных резервов или в качестве инструмента расчёта.

Страны видят, что происходит, у них возникает тревога. И они тоже начинают сокращать и свои долларовые авуары и как расчётную единицу меньше использовать, уточнил глава государства.

В итоге даже ближайшие партнёры Соединённых Штатов Америки уходят от доллара, сокращают его долю, что подтверждается статистикой. Россия не исключение, она придерживается той же финансовой политики.

США пилят сук, на котором сидят,

- образно выразился президент, добавив, что США ради сиюминутных политических выгод рискуют подорвать стабильность доллара в долгосрочной перспективе в качестве мировой валюты.

Полностью уходить от доллара Россия не намерена, но власти внимательно следят за ситуацией и предпринимают шаги для защиты собственных стратегических интересов.

Другой популярный финансовый инструмент - криптовалюта, который, по мнению президента России, ещё "не дорос" для полноценного использования.

Криптовалюта, конечно, может быть расчётной единицей, но она очень нестабильна,

- заметил Владимир Путин.

Для торговли, тем более энергоресурсами, она не подходит, так как ничем не обеспечена. Но право на существование имеет, например как средство накопления.