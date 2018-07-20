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Владимир Путин: Нужен конкретный план использования каждого стадиона. Иначе появится много желающих там рынки открыть

20 июля 2018, 19:39  •  50 • В России

На стадионе «Калининград», где еще недавно гремел чемпионат мира по футболу, главный тренер сборной России Станислав Черчесов проводил мастер-класс для юных футболистов. Правда, в «квадрате» на фоне молодых «коллег» выглядел он уже не очень, после его передач мяч регулярно оказывался у соперника.

Владимир Путин, выйдя к кромке поля, обнял Черчесова и поблагодарил за нашу сборную на мундиале. Тут же откуда-то взялся футбольный мяч для автографа президента футбольной школе.

- Я тоже воспользуюсь случаем, - вытащил из кармана тренировочных брюк фотографию с Путиным Черчесов и протянул главе государства.

Путин расписался.

- Видали, да? - показал автограф окружающим Черчесов.

- Видали тренера сборной, - засмеялся Путин, хлопнув его по плечу. - Спасибо за работу на чемпионате. Играли красиво, и вы грамотно построили работу.

- У нас же слоган был "Играй с открытым сердцем", - отреагировал Черчесов. - Как в любви, так и в футболе без страсти не бывает

На трибуне президента уже ждали участвовавшие в мундиале волонтеры, поинтересовавшиеся — какие крупные футбольные турниры Россия еще планирует провести?

- Ближайший чемпионат мира по футболу, женский, мне кажется, во Франции, но в целом, почему нет? - ответил Путин. - Будем развивать женские виды спорта, те, которые раньше женскими не являлись. И в хоккей девчонки играют здорово, всё лучше и лучше, и в футбол. Конечно, будем обсуждать это с ФИФА.

Разошедшиеся волонтеры замахнулись даже на новую Олимпиаду.

- Это возможно, - не стал отрицать и такой перспективы президент.

Тут же не стадионе на Совете по развитию физкультуры и спорта Путин подвел итоги чемпионата мира.

- Россия подарила миру незабываемый праздник, он уже вошёл в историю как один из самых ярких турниров, - констатировал президент. - Считаю целесообразным учредить памятную медаль и обязательно поощрить тех, кто внёс значимый вклад в реализацию этого масштабного проекта.

Главным вопросом наследия чемпионата было использование стадионов и спортивной инфраструктуры.

- Сколько всего спортивных объектов, которые нам нужно будет занять? - пытал Путин министра спорта Павла Колобкова.

- Это 12 стадионов и 95 спортивных площадок — и вновь построенные, и принадлежавшие детским спортивным школам.

- Я хотел бы, чтобы вы показали мне план использования каждого объекта, - даже постучал пальцем по столу президент. - Что передаете, загружаете чем? Это должно быть очень конкретно! Не общие пожелания — они закончатся тем, что там появится много желающих там рынки открыть. А нам нужна спортивная загрузка!

Доклад главы оргкомитета чемпионата Алексея Сорокина Путин прервал еще более конкретным вопросом:

- Денег сколько туристы оставили у нас?

- По предварительным подсчетам, более 1,7 миллиарда рублей (данные по Москве - прим. ред.), - доложил Сорокин.

Глава Татарстана Рустам Минниханов поднял неожиданный для своего региона вопрос.

- Мы продали пива во время чемпионата мира на 89 миллионов рублей, никаких проблем не было. Просил бы посмотреть, - обратился он к Путину с просьбой разрешить торговлю пивом на стадионах и вне рамок мундиаля. - Все таки мужчины любят пиво.

- Не все, - покачал головой Путин. - В Татарстане может больше любят?

- Ну мне стыдно, мусульманину, говорить, что вот пиво. Но я забочусь о наших братьях — православных, - не растерялся Минниханов.

- Вот молодец какой! - восхитился президент.

Глава ФАС Игорь Артемьев попросил обратить внимание на необходимость активного развития регби.

- Регби — самый популярный после Олимпиад и чемпионат мира по футболу вид спорта. Чемпионат мира смотрят 3 миллиарда человек, нас — 2,8, - аргументировал он.

- А мне все время говорили, что у дзюдо второе место, - пошутил Путин.

Вопреки ощущениям, что наконец-то все закончилось и можно расслабиться, финальная речь президента была мотивирующей.

- У нас этот проект получился, но не нужно к этому относиться, как мы что-то завершили и все, - заявил Путин. - А надо относиться как к тому, что мы что-то начали. Теперь у нас есть опыт, возможности и необходимость действовать и дальше в таком же духе.

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