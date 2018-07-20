Владимир Путин: Нужен конкретный план использования каждого стадиона. Иначе появится много желающих там рынки открыть

На стадионе «Калининград», где еще недавно гремел чемпионат мира по футболу, главный тренер сборной России Станислав Черчесов проводил мастер-класс для юных футболистов. Правда, в «квадрате» на фоне молодых «коллег» выглядел он уже не очень, после его передач мяч регулярно оказывался у соперника.

Владимир Путин, выйдя к кромке поля, обнял Черчесова и поблагодарил за нашу сборную на мундиале. Тут же откуда-то взялся футбольный мяч для автографа президента футбольной школе.

- Я тоже воспользуюсь случаем, - вытащил из кармана тренировочных брюк фотографию с Путиным Черчесов и протянул главе государства.

Путин расписался.

- Видали, да? - показал автограф окружающим Черчесов.

- Видали тренера сборной, - засмеялся Путин, хлопнув его по плечу. - Спасибо за работу на чемпионате. Играли красиво, и вы грамотно построили работу.

- У нас же слоган был "Играй с открытым сердцем", - отреагировал Черчесов. - Как в любви, так и в футболе без страсти не бывает

На трибуне президента уже ждали участвовавшие в мундиале волонтеры, поинтересовавшиеся — какие крупные футбольные турниры Россия еще планирует провести?

- Ближайший чемпионат мира по футболу, женский, мне кажется, во Франции, но в целом, почему нет? - ответил Путин. - Будем развивать женские виды спорта, те, которые раньше женскими не являлись. И в хоккей девчонки играют здорово, всё лучше и лучше, и в футбол. Конечно, будем обсуждать это с ФИФА.

Разошедшиеся волонтеры замахнулись даже на новую Олимпиаду.

- Это возможно, - не стал отрицать и такой перспективы президент.

Тут же не стадионе на Совете по развитию физкультуры и спорта Путин подвел итоги чемпионата мира.

- Россия подарила миру незабываемый праздник, он уже вошёл в историю как один из самых ярких турниров, - констатировал президент. - Считаю целесообразным учредить памятную медаль и обязательно поощрить тех, кто внёс значимый вклад в реализацию этого масштабного проекта.

Главным вопросом наследия чемпионата было использование стадионов и спортивной инфраструктуры.

- Сколько всего спортивных объектов, которые нам нужно будет занять? - пытал Путин министра спорта Павла Колобкова.

- Это 12 стадионов и 95 спортивных площадок — и вновь построенные, и принадлежавшие детским спортивным школам.

- Я хотел бы, чтобы вы показали мне план использования каждого объекта, - даже постучал пальцем по столу президент. - Что передаете, загружаете чем? Это должно быть очень конкретно! Не общие пожелания — они закончатся тем, что там появится много желающих там рынки открыть. А нам нужна спортивная загрузка!

Доклад главы оргкомитета чемпионата Алексея Сорокина Путин прервал еще более конкретным вопросом:

- Денег сколько туристы оставили у нас?

- По предварительным подсчетам, более 1,7 миллиарда рублей (данные по Москве - прим. ред.), - доложил Сорокин.

Глава Татарстана Рустам Минниханов поднял неожиданный для своего региона вопрос.

- Мы продали пива во время чемпионата мира на 89 миллионов рублей, никаких проблем не было. Просил бы посмотреть, - обратился он к Путину с просьбой разрешить торговлю пивом на стадионах и вне рамок мундиаля. - Все таки мужчины любят пиво.

- Не все, - покачал головой Путин. - В Татарстане может больше любят?

- Ну мне стыдно, мусульманину, говорить, что вот пиво. Но я забочусь о наших братьях — православных, - не растерялся Минниханов.

- Вот молодец какой! - восхитился президент.

Глава ФАС Игорь Артемьев попросил обратить внимание на необходимость активного развития регби.

- Регби — самый популярный после Олимпиад и чемпионат мира по футболу вид спорта. Чемпионат мира смотрят 3 миллиарда человек, нас — 2,8, - аргументировал он.

- А мне все время говорили, что у дзюдо второе место, - пошутил Путин.

Вопреки ощущениям, что наконец-то все закончилось и можно расслабиться, финальная речь президента была мотивирующей.

- У нас этот проект получился, но не нужно к этому относиться, как мы что-то завершили и все, - заявил Путин. - А надо относиться как к тому, что мы что-то начали. Теперь у нас есть опыт, возможности и необходимость действовать и дальше в таком же духе.

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