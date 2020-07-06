Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Скрытое в Конституции: Донбасс станет частью России
Полная боевая готовность или плевок в лицо защитникам Донбасса?
Золотой запас Китая "треснул" - отразится ли сенсация с подделкой на Р...
Затравить не удалось - последнее слово осталось за ней: Терешкова обратилась к П...
Главная / В России

Владимир Путин: Непонятно, когда наши партнеры будут открывать свои границы

06 июля 2020, 17:25  •  96 • В России

В понедельник, 6 июля, Владимир Путин, встречаясь в Кремле с генеральным директором акционерного общества «Аэрофлот – Российские авиалинии» Виталием Савельевым, сразу же заострил внимание на проблеме, которая, прежде всего, сказывается на объемах авиаперевозок...

- Виталий Геннадьевич, - начал разговор президент, - авиационная отрасль, отрасль авиационных перевозок, безусловно, относится к наиболее пострадавшим (речь о пандемии. - А.Г.) - это очевидный факт. Мы с вами практически в постоянном контакте находимся, неоднократно разговаривали на этот счёт. Самолёты стоят в основном на приколе, экипажи тоже «на земле», не летают...

(Попутно заметим - примерно месяц назад Евросоюз опубликовал перечень стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в этом списке нет.)

Между тем, по моим наблюдениям, то же утверждают и знающие люди, россиянам удаётся все же «вырваться» в командировки в Европу (а европейцам - к нам), но - окольными путями, в частности, через столицы некоторых стран СНГ, иногда - с использованием частных, коммерческих рейсов. Выходит, дело не только во всякого рода карантинах?

Да, The New York Times, ссылаясь как на проекты разного рода документов, так и на экспертов, сообщала как-то, что «власти Европейского союза могут сохранить запрет на въезд для жителей ряда государств из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19». Ну, а если речь идёт о России, которая с коронавирусом борется эффективнее всего? И где показатели заболеваемости - ниже, чем в большинстве стран Европы?

И ещё одна цитата из заявления Путина, которое прозвучало в этот понедельник:

- ... Непонятно, что будут делать наши партнёры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И неясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков...

А нам остаётся только ждать? Что ж, подождём...

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



96
Источник
Похожие новости
06 июля 2020, 01:25
Батька построил белорусам «советский оазис». Чем же они недовольны?
06 июля 2020, 15:25
Хватит обзывать Белоруссию «неблагодарной нахлебницей»
06 июля 2020, 09:25
Открытое интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 6 июля 2020 года: прямая онлайн-трансляция
06 июля 2020, 14:25
Дмитрий Песков: Я не располагаю данными о каких-либо шагах в сторону сближения юго-востока Украины с Россией
05 июля 2020, 21:25
Павел Крашенинников: Сколько авторов у Конституции? Весь российский народ
06 июля 2020, 10:55
«Способ легализовать финансирование»: зачем руководитель отдела расследований ФБК спекулирует данными кипрских компаний
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 июля 2020, 16:00
Возглавившая Совет ЕС Германия обратилась к России
04 июля 2020, 08:00
Скрытое в Конституции: Донбасс станет частью России
03 июля 2020, 02:00
​Силуанов подставил Путина? Горькие уроки голосования по поправкам наглядно показал Пронько
01 июля 2020, 01:00
Завещание Ельцина против поправок в Конституцию: "Молчать совершенно стало невмочь"
04 июля 2020, 01:00
Золотой запас Китая "треснул" - отразится ли сенсация с подделкой на России? Мнение эксперта
02 июля 2020, 03:00
"Упрячьте": Порошенко попытался взять Зеленского "на слабо"
01 июля 2020, 02:00
Даже получив русские С-300, США не смогли разгадать их секрет - Леонков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.