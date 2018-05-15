Владимир Путин: Необходимо подготовить к производству систему С-500, способную работать в ближнем космосе

Во вторник поздно вечером Владимир Путин открыл в Сочи серию совещаний с руководством министерства обороны.

- Такой формат работы действует у нас уже шестой год, и за это время он показал свою эффективность и востребованность, - подчеркнул глава государства. - Он помогает в полном объёме анализировать и учитывать динамично меняющуюся обстановку, оперативно уточнять, корректировать планы по модернизации армии и флота, по развитию ОПК.

Некоторые результаты работы этих совещаний он сам же в этом году продемонстрировал во второй части Послания. Получилось очень впечатляюще.

- Они кратно повышают возможности по обеспечению безопасности России, на десятилетия вперёд обеспечивают нам стратегический баланс, сохранение стратегического баланса в мире, - еще раз напомнил Путин. - Ход работы над этими системами обсуждался на наших предыдущих совещаниях.

Задача первого совещания — поставить задачи, и ключевая из них - развитие стратегических ядерных сил.

- В соответствии с планами Госпрограммы вооружения в этом году продолжим замену отслуживших в установленные сроки ракетных комплексов «Тополь» на новейшие «Ярсы», - перечислял Путин. - До конца декабря ими должно быть оснащено четырнадцать ракетных полков. В течение года авиационную составляющую «ядерной триады» пополнят модернизированные ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, которые будут вооружены современными крылатыми ракетами большой дальности Х-101 и Х-102. Чётко по плану должно идти и строительство пяти ракетных подводных лодок стратегического назначения проекта «Борей».

Другая задача - совершенствование средств борьбы с высокоточным оружием и его носителями.

- Следует активно развивать технологический задел в области противовоздушной обороны, продолжать модернизацию комплекса «Панцирь», - продолжил президент . - Завершить разработку и подготовку к серийному производству новейшей системы С-500, способной работать по целям на сверхбольших высотах, включая «ближний» космос. Среди безусловных приоритетов – повышение ударных возможностей флота, прежде всего, за счёт оснащения кораблей крылатыми ракетами «Калибр», размещения новейших систем разведки и целеуказания. Их применение позволит значительно повысить точность и обеспечить высокую концентрацию ударов по целям.

Сухопытные войска тоже не остались забыты — они будут и дальше переоснащаться новейшим вооружением и техникой, включая боевые машины на базе платформ «Армата», «Курганец-25», «Бумеранг», «Тайфун».