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Владимир Путин: "Нельзя ограничивать свободу граждан, но исключить вмешательство извне в нашу политическую жизнь нужно"

25 декабря 2017, 23:54  •  40 • В России

На встречу, заявленную как общение с руководством Совета Федерации, Госдумы и профильных комитетов обеих палат парламента, пришло столько парламентариев, что они с трудом уместились за огромным круглым столом в Екатерининском зале Кремля. Стулья стояли так тесно, что было даже не очень понятно - как они все тут уселись?

Владимир Путин, традиционно собирающий законодателей под Новый год, так же традиционно поблагодарил их за работу, в ответ услышав уверения в полной поддержке своего решения баллотироваться на новый срок.

- Хочу всецело поддержать Валентину Ивановну, которая сказала главные слова, что мы получили не только надежду, но мы – с вашим решением выдвинуться на пост президента – получили будущее, - извилисто сформулировал мысль спикер Госдумы Вячеслав Володин. - Потому что страна, стоящая перед огромным количеством вызовов, должна быть сильной, и это возможно только, когда у нее будет сильный президент. У нас такой президент есть.

Таким образом парламентарии присоединились к волонтерам, рабочим ГАЗа, членам ОНФ и "Единой России" и всем остальным, кто в эти дни заявлял Путина о своей поддержке. Дальше можно было переходить к инициативам. Пока депутаты выступали, президент записывал что-то на обратной стороне листков своей речи. А потом прошелся по всем пунктам.

- Мы не собирались и будем не ограничивать свободу граждан, - прокомментировал Путин закон об иностранных агентах. - Но нужно исключить всякое вмешательство в нашу внутриполитическую жизнь извне. Хотя мы не делаем, а в известной достаточно мощной стране за океаном наши средства массовой информации начали ставить в разряд иностранных агентов, причём регулирование там этих иностранных агентов гораздо более жёсткое, чем то, которое предложено в нашем законе. Нам ни в коем случае нельзя так сужать пространство свободы в интернете, но надо внимательно посмотреть, как работают некоторые компании в сети, в социальных сетях, насколько они широко вовлечены в нашу внутриполитическую жизнь. В том числе надо будет внимательно проанализировать, как они себя ведут, будут вести себя в ходе президентской избирательной кампании.

Говоря о террористической угрозе из Афганистана, Путин отметил, что ситуация ухудшается.

- Практически по всей протяжённости границы между Афганистаном, Таджикистаном, Узбекистаном уже целиком «Талибан» стоит, - констатировал он. - Это мы просто должны иметь в виду. Хуже того, ИГИЛ там появился в Афганистане и вступил уже в противоборство с «Талибаном». Это дополнительно ситуацию там ухудшает.

А вот обсуждая возврат российских капиталов в страну, глава государства подарил сразу две хорошие новости.

- У меня есть два предложения, о которых я пока публично не говорил, - сказал Путин. -

Первое, продлить срок амнистии капитала, имея в виду те внешние ограничения, которые не становятся меньше, а наоборот, судя по всему, имеют тенденцию к наращиванию. Второе, освободить представителей бизнеса, которые закрывают этот его за границей и переводят его в Россию, от выплаты 13-процентного налога.

Но завершил открытую часть президент неожиданно. Когда прессу уже попросили из зала на выход, он заметил:

- Я смотрю, у нас здесь встал и пытается уйти Владимир Петрович. Владимир Петрович, не уходите!

Путин таким образом застал врасплох корреспондента НТВ Владимира Кондратьева, который вместе со всеми как ни в чем не бывало направлялся к дверям.

- Владимир Петрович – один из ветеранов средств массовой информации в России, ему вчера исполнилось 70 лет. Владимир Петрович, мы вас поздравляем! - заключил президент.

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