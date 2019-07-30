Владимир Путин: Нельзя гонять людей на диспансеризацию за тридевять земель

Беседу с врио губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко (она прошла в Кремле во вторник, 30 июля) Владимир Путин начал несколько не в своем духе:

- Добрый день! Чем порадуете?

- Есть проблемное поле, - Ломаренко радовать президента, похоже, не собирался, - выделено несколько главных проблем, пути решения этих проблем.

А, может, врио губернатора просто знал или ему кто-то подсказал: Путин не любит фанфарных рапортов - успехи в экономике, если они случаются, считает - что это само собой разумеющееся, а радости в социальной жизни - ну, такая редкость.

Вот и на Сахалине...

- На 1 января 2017 года был зарегистрирован 1 процент аварийного жилья, - начал доклад Лимаренко, - Когда выслушали людей, прислали комиссию - выяснилось, что существенно больше. По моей оценке, это 9,3 процента всего жилья, то есть больше миллиона квадратных метров аварийного... В Нефтегорске в 1995 году было землетрясение, в Охе 180 тысяч квадратных метров жилья не пригодно для проживания, которое в то время было заактировано заместителем министра строительства.

- Как результат землетрясения, да? - уточнил Путин. (Видимо, тем самым сделал акцент на том, что трясло-то Нефтеюганск еще в 1995-м!)

- Совершенно верно, да. То есть, получается так, что сегодня более 400 тысяч квадратных метров жилья оформлено как непригодное для проживания, и сейчас мы оформляем остальное. Для того, чтобы решить эту проблему, мы приняли решение увеличить объемы жилищного строительства вдвое.

А вот дальше совсем стало грустно - врио главы Сахалина начал сравнивать свой остров... с японским - Хоккайдо.

- По продолжительности жизни, - говорит, - у нас уровень ниже российского, я уже не говорю о сравнении с Хоккайдо, где 84 года. У нас – чуть больше 70-ти. И по заболеванию и смертности по онкологии у нас одни из худших позиций в Российской Федерации. Мы это связываем с тем, что люди были недообследованы и вовремя не обращали внимания на здоровье, не было раннего обнаружения заболевания.

- Как вы в целом оцениваете состояние первичного звена в здравоохранении, - спросил Путин, - и не только первичного, но и следующее звено – это межрайонные клиники, больницы, поликлиники?

- Техники достаточно, - считает руководитель региона, - а квалификация низкая у специалистов, и людей не хватает, укомплектованность – 70 процентов. Главная тема – это кадры, и мы с 1 апреля приняли решение об увеличении заработной платы для медработников на 30 процентов, сразу связали это с тем, что они должны проводить качественное лечение. То есть, дали механизм: руководитель может поднять на 30 процентов…

- А вы поднимаете – ставку или доплаты различные? - заинтересовался президент - он буквально в пятницу обсуждал с Татьяной Голиковой эту проблему. - Или основную заработную плату?

- Мы поднимаем основную заработную плату. И там существуют еще доплаты в связи с дополнительным временем работы.

- Это я понимаю.

- Это дополнительная тема. Мы поднимаем заработную плату.

- То есть основную ставку? - снова уточнил Путин.

- Основную, да, заработную плату, - радостно сообщил Лимаренко. - Более того, до 2 миллионов мы подняли единоразовые выплаты, если человек приезжает, начинает работать у нас, и обеспечиваем жильем и даем ипотечные льготы.

После этих слов глаза у президента посветлели...

- Кстати говоря, - добавил еще позитива врио губернатора, - как вы давали указания, ипотека у нас от 0 до 7 процентов, то есть это механизм хорошо работающий. И мы планируем в этом году уже 250 человек квалифицированных привезти. Мы заключили договоры с кадровыми агентствами... В будущем году в первой половине года должны закрыть кадровую проблему принципиально... Мы считаем, что это у нас первая победа.

- Но вы еще не все построили, что хотите, - улыбнулся Путин, - и уже победа?

- А вот победа в том смысле, что появилось доверие у людей, что началась работа, что можно обратиться по специальному телефону (в call-центр) и добиться врача.

- Хорошо. Но вы последите, чтобы эта диспансеризация, о которой вы сказали, которая, безусловно, нужна, чтобы она была реальной, чтобы людей не гоняли за тридевять земель на эту диспансеризацию, потому что не поедут просто, и все...

- Задача понятная.

- Хорошо.