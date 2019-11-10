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Владимир Путин: Некоторые говорят, что это последнее изобретение человечества

10 ноября 2019, 02:09  •  102 • В России

- Здесь собрались люди, которые профессионально занимаются этим видом деятельности, вряд ли мне удастся сказать что-то уж совсем для вас такое революционное или из ряда вон выходящее, - словно извиняясь, осмотрел сидящих за большим столом в центре большого зала Путин. - Я согласился сегодня приехать и сказать несколько слов только с одной целью: чтобы обозначить отношение Российского государства к этой теме, без всякого преувеличения – важнейшей.

На пленарном заседании Конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey до того, как в зале появился президент, действительно шел интересный разговор. Руководители крупнейших российских компаний, рассказывали, где и как у них используется этот самый искусственный интеллект.

- Количество стран, у которых есть свои самоуправляемые машины, меньше стран, запускающих в космос спутники, - сообщил глава «Яндекса» Аркадий Волож. - Россия в числе трех стран, у которых есть технология беспилотного вождения, преодолевшая больше миллиона миль.

Глава «Газпром-нефти» Александр Дюков раздал всем по камешку.

- Это керн — образец породы, в которой находится нефть. В принципе это камень, и извлечь из него нефть и на поверхности земли непросто. А мы это делаем на глубине 3000 метров и глубже.

- Это скорее уголь, - постучал камнем по столу Герман Греф. - Вы не шутите?

- Нет, это бажен, это нефть, - ответил Дюков. - И технологии искусственного интеллекта позволяют нам находить эти запасы и добывать их.

Путин пообещал не отвлекать надолго умных людей от работы.

- Прорывные достижения естественных и гуманитарных наук от математики и физики до психологии и лингвистики – вот что аккумулирует в себе искусственный интеллект. Наверное, трудно найти в истории человечества пример такого сплава, - заявил президент. -

Мы должны обеспечить максимальную свободу для творчества, деловой инициативы, создать лучшие условия, благоприятное, дружественное пространство для каждого, кто запускает стартап, рискует, выводит на рынок прорывные продукты. Такие люди должны быть уверены в том, что они нужны и получат поддержку, что могут добиться успеха и добиться успеха именно здесь, у нас, в России.

При этом глава государства подчеркнул, что по большому счету никто не знает — какие перспективы и опасности таят в себе открывающиеся бездны.

- Нужно дать искусственному интеллекту больше данных, последовательно снимать подчас надуманные преграды для их использования, но нужно гарантировать безопасность, соблюдение интересов и прав граждан, - подчеркнул Путин. - Разумеется, и мы все это тоже понимаем, что здесь грань очень тонкая. Нужно найти этот баланс между раскрытием максимальным информации и правами людей на защиту этой информации там, где они считают, что она должна быть, эта защита, им обеспечена.

У развития искусственного интеллекта была и еще одна сторона.

- Это ресурс колоссальной силы. Кто будет владеть им, тот вырвется далеко вперёд, приобретёт огромные конкурентные преимущества, - заявил Путин. - Не случайно говорят, что технологическая гонка, которая уже развернулась в мире, будет самой жёсткой и бескомпромиссной в истории нашей цивилизации, а некоторые даже утверждают, что человечество создаёт своё последнее изобретение. Не знаю, так ли это, но есть основания, видимо, думать и таким образом.

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